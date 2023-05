Enshrouded : un jeu de rôle, d'action et de survie coopératif médiéval dévoilé en vidéo

Keen Games, déjà connu pour le très mignon Portal Knights, vient de dévoiler cette semaine Enshrouded, un jeu de rôle, d'action et de survie coopératif jusqu'à 16 joueurs dans un monde fantastique médiéval envahi par un étrange brouillard. Un titre développé et édité en totale indépendance qui s'offre une première bande-annonce :

Dans un monde où la magie décline et une épidémie a été libérée des entrailles de la Terre, des survivants mutants d'un ancien peuple rôdent dans le brouillard, tandis que des guerriers anciens sommeillent dans des temples. Les joueurs incarneront un Flameborn, guidé par un pouvoir ésotérique afin de chasser, collecter et fabriquer des objets pour libérer leur pouvoir et découvrir les secrets de ce monde. Les Flameborn devront également affronter le Shroud, un fléau qui transforme toutes les formes de vie, notamment en progressant dans un arbre de compétence et en maîtrisant des sorts, armes et armures pour perfectionner et personnaliser leur style de jeu. Du côté de la survie, les joueurs pourront également modeler le terrain et créer des villages à l'aide de matériaux et mobiliers, sans oublier de réveiller des PNJ pour débloquer des ateliers et fabriquer d'autres objets uniques. Voici les points clés d'Enshrouded :

Survie & Exploration : survivez et partez à la conquête d'Embervale, un vaste monde ouvert rempli de créatures mutantes et de nombreux mystères.

: survivez et partez à la conquête d'Embervale, un vaste monde ouvert rempli de créatures mutantes et de nombreux mystères. Combat A-RPG : incarnez le Flameborn et affrontez les Fiends, Fell et autres créatures corrompues. Apprenez leurs tactiques, améliorez les compétences de votre personnage et affrontez des hordes d'ennemis pour dissiper le Shroud.

: incarnez le Flameborn et affrontez les Fiends, Fell et autres créatures corrompues. Apprenez leurs tactiques, améliorez les compétences de votre personnage et affrontez des hordes d'ennemis pour dissiper le Shroud. Combats de Boss : affrontez les fléaux d'Embervale en défiant les chefs mythiques de la faction. Les joueurs auront besoin d'armes mythiques et de courage pour les vaincre.

: affrontez les fléaux d'Embervale en défiant les chefs mythiques de la faction. Les joueurs auront besoin d'armes mythiques et de courage pour les vaincre. Artisanat et construction de bases : sauvez des artisans légendaires, découvrez des recettes perdues depuis des siècles, construisez d’impressionnantes maisons et façonnez le monde à votre guise.

: sauvez des artisans légendaires, découvrez des recettes perdues depuis des siècles, construisez d’impressionnantes maisons et façonnez le monde à votre guise. Personnalisation des personnages : personnalisez votre personnage et son apparence. Améliorez ses armes et armures grâce au système d'artisanat d'Enshrouded.

Enshrouded est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, via Steam, où il passera par une phase d'Early Access.