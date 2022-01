Forever Skies : un jeu d'action et de survie dévoilé par Far From Home

Far From Home n'a absolument rien à voir avec les aventures de Tom Holland en Spider-Man, il s'agit là d'un jeune studio polonais fondé par d'anciens développeurs de Dying Light et Outriders, certains membres ayant même travaillé sur Divinity: Original Sin, The Medium ou encore League of Legends. Et il vient de présenter Forever Skies :

Forever Skies est un jeu d'action et de survie qui nous emmènera sur Terre, après un désastre écologique mondial, la surface de la planète étant désormais recouverte d'une poussière toxique. Le joueur incarne un homme de retour sur Terre après des centaines d'années, qui va devoir survivre dans ce monde hostile avec une faune et une flore qui ont bien changé, dans le but de trouver un remède pour sauver votre famille. En plus de devoir explorer la planète pour trouver des ressources et des vestiges de la précédente civilisation, il faudra aussi utiliser des technologies oubliées et s'occuper de son vaisseau, qui servira de base, d'atelier et de laboratoire.

Forever Skies aura d'abord droit à une Early Access dans le courant de l'année 2022, sur Steam uniquement, puis le jeu final sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette phase d'accès anticipé proposera pas moins de 30h de gameplay avec de la coopération à quatre joueurs, de nombreuses mécaniques et un vaste monde à explorer. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et Dying Light - Enhanced Edition 26,99 € chez Gamesplanet.