Enshrouded : du gameplay pour l'Action-RPG coopératif médiéval

Keen Games avait dévoilé le mois dernier Enshrouded, un jeu de rôle et d'action coopératif dans un monde médiéval fantastique. Les joueurs incarneront différentes classes de personnages qui devront affronter les menaces issues d'un mystérieux brouillard qui s'abat sur la région.

En attendant de pouvoir mettre les mains sur Enshrouded, Keen Games dévoile aujourd'hui une nouvelle bande-annonce avec du gameplay, s'attardant essentiellement sur le système de combat. Les joueurs ne devraient pas trop être perdus, avec une mécanique de verrouillage de l'ennemi, des parades et une jauge d'endurance adverse à briser avant d'infliger de lourds dégâts. Nous aurons accès à des armes variées comme des épées, des haches et des marteaux lourds pour la mêlée, mais également des arcs et des baguettes magiques. Il faudra au moins tout cela pour faire face à la faune dangereuse et aux différentes factions ennemies.

Enshrouded aura également un petit côté stratégique, avec de la préparation avant les combats. Il faudra utiliser des boosts, de la nourriture ou encore des potions pour vaincre un peu plus facilement les adversaires. En plus des combats, les joueurs pourront profiter de phases d'exploration avec des tunnels à creuser, des murs à escalader avec un grappin ou encore distance à parcourir en planant. Il faudra aussi compter sur un système de niveaux, du crafting et même du multijoueur jusqu'à 16 en ligne, sur des serveurs dédiés.

Enshrouded est toujours attendu dans le courant de l'année 2023, en Early Access sur PC via Steam.