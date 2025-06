The Blood of Dawnwalker : l'Action-RPG avec des vampires dévoile son gameplay et sa période de sortie

Bandai Namco et Rebel Wolves, un studio fondé par Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3, ont profité du Xbox Games Showcase 2025 pour dévoiler la première bande-annonce de gameplay de The Blood of Dawnwalker, un jeu de rôle et d'action dark fantasy avec des vampires :

Voici une présentation de The Blood of Dawnwalker :

L'Europe du XIVe siècle. Dans une contrée dévastée par des conflits sanglants, la Mort noire vient chercher les survivants. Un moment de faiblesse... Il ne leur en fallait pas plus. Les vampires émergent des ombres pour s'emparer de ce qui leur a éludé des siècles durant : la liberté et le pouvoir qui en découle. D'autres créatures de la nuit leur emboîtent le pas. Les légendes deviennent réalité et changent le cours de l'Histoire.

Vous incarnez Coen, un jeune homme changé en Pénombral : ni tout à fait humain ni tout à fait vampire, entre le monde du jour et le royaume de la nuit. Défendez votre humanité ou drapez-vous dans vos pouvoirs maudits pour sauver votre famille. Quel que soit votre choix, la question demeure : êtes-vous prêt à payer de votre âme le salut de vos proches ?

Appropriez-vous l'histoire

Vivez et orientez le scénario comme vous le souhaitez. Partez secourir votre famille ou vous venger de votre seigneur en pourfendant tous ceux qui se dressent en travers de votre route. Découvrez les secrets ancestraux que recèle la vallée. Foncez tête baissée ou préparez-vous au prix d'un temps précieux. Faites cavalier seul ou cherchez à forger des alliances improbables.

Le jour et la nuit

Composez avec deux boucles de gameplay différentes proposant chacune ses propres compétences, ses mystères à découvrir et ses diverses façons d'accomplir vos objectifs. Tentez différentes approches et découvrez comment le monde réagit à vos actes.

Chaque action a des conséquences

Chaque action (et inaction) façonne le monde qui vous entoure. Les jours de votre famille sont comptés, et chaque fois que vous embarquez dans une quête, le temps progresse, vous rapprochant inexorablement de la fin. Choisissez soigneusement qui aider et qui abandonner à son sort. Vous n’aurez pas le temps de sauver tout le monde. Le monde n’attend pas. Et votre ennemi non plus.

Épée, griffes et rage

Défiez la gravité, devenez une force brutale de nature et utilisez vos talents surnaturels de vampire. Ou brandissez votre épée et recourez à de puissants sorts pour affronter vos adversaires sous forme humaine. Faites des tests pour mieux vous adapter à vos changements de morphologie entre le jour et la nuit.

Un monde ouvert regorgeant d'aventure

Sillonnez un monde ouvert entièrement créé à la main et découvrez toutes ses richesses. Traversez les forêts luxuriantes, les vastes plaines, les marais perfides, les montagnes escarpées et les communautés médiévales. Explorez des ruines oubliées, trouvez les vestiges d'une civilisation antique et découvrez une vérité qui devrait sans doute ne jamais être découverte.

Devenez le Dawnwalker

Vivez le début d'une saga inédite conçue comme une lettre d'amour aux RPG. Immergez-vous dans un monde de toute beauté grâce aux visuels nouvelle génération du moteur Unreal Engine 5.