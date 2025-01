The Blood of Dawnwalker : quand The Witcher 3 rencontre Nosferatu, cela donne un premier aperçu sensationnel

Sommes-nous à l'aube d'une amicale confrontation vidéoludique entre deux jeux vidéo polonais avec d'un côté The Witcher IV, révélé en grande pompe aux Game Awards, et de l'autre The Blood of Dawnwalker, qui vient comme prévu d'avoir droit à une présentation sur Twitch en cette première nuit de pleine lune de l'année 2025 ? Le premier projet de Rebel Wolves a déjà de bons arguments pour que nous osions cette comparaison. Ce studio fondé en 2022 à Varsovie ne sort pas de nulle part puisque c'est le directeur de The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, qui en est à la tête et a directement annoncé la couleur, à savoir vouloir créer un Action-RPG de dark fantasy AAA sous Unreal Engine 5, qui se destine aux PS5, Xbox Series X|S et PC. Les ambitions sont élevées puisque The Blood of Dawnwalker se veut être le premier chapitre d'une saga, comme le laissait déjà penser un leak avant la brève annonce officielle en début d'année dernière. Notez que c'est Bandai Namco qui en sera l'éditeur, lui qui s'est déjà occupé des aventures de Geralt de Riv en Europe et qui a visiblement flairé un nouveau bon filon.

Ce que nous retiendrons principalement de la présentation, c'est évidemment la diffusion comme promis d'une cinématique CGI qui est en réalité un prologue introduisant l'univers du jeu, puisque se déroulant deux ans avant ses évènements en l'an de grâce 1347 dans les Carpates. Oui, alors que la très bonne nouvelle version de Nosferatu est actuellement en salles, ce sont bel et bien ces terres marquées par un folklore depuis longtemps passé dans la pop culture qui seront au cœur de The Blood of Dawnwalker.

La bande-annonce nous montre le jeune Coen, futur protagoniste qui ne sera plus aussi innocent qu'à cette époque, fuyant les chevaliers locaux avec sa sœur malade Lunka dans les bras, ces derniers comptant l'éliminer pour ne pas qu'elle transmette la peste. Difficile de ne pas penser aux jeux A Plague Tale dans ce contexte, mais l'orientation est clairement tout autre et nous le comprenons rapidement en voyant les soldats se faire éliminer par des créatures aux crocs bien acérés ! Après que Brencis et ses alliés vampiriques au chara design particulièrement soigné aient fait le ménage, ce dernier fait boire de son sang à la jeune fille pour la soigner, avant d'effectuer un petit discours servant à faire comprendre qu'il est désormais le maître de Vale Sangora.

La fin de la vidéo a elle été diffusée vers la conclusion de la présentation et sert de teasing au gameplay, qui ne sera pas dévoilé avant l'été 2025. Réalisé in-engine à partir de l'alpha du jeu, il nous montre donc Coen deux ans plus tard se tenant sur le toit d'une demeure en ville par une nuit de pleine lune. Le jeune homme décrit comme émotionnel a tout de même bien changé puisqu'il est désormais un Dawnwalker, ni vraiment humain ni totalement vampire, mais disposant bien de leurs pouvoirs dans l'obscurité, tandis qu'il devra compter sur le maniement de l'épée le jour pour se défaire des menaces sur sa route. Clairement, ces quelques secondes ont de quoi donner envie d'en voir plus.

Son périple promet d'être particulièrement singulier puisqu'il n'aura que 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille, ce cycle étant central au jeu avec deux boucles de gameplay différentes. Le temps jouera un rôle central, avançant à mesure de la complétion des objectifs. Sauf qu'ici, nous aurons affaire à une « sandbox narrative » sans réelle distinction entre quêtes principales et secondaires. Le but est de faire en sorte que chaque playthrough soit unique, avec des tâches non répétitives et d'apporter de la liberté aux joueurs, l'exemple des premiers Fallout ayant été utilisé comme exemple au cours de la conversation.

Pour en revenir aux vampires qui feront office d'ennemis, ce ne sera pas si simple que ça, car rien n'est tout blanc ou noir dans ce monde médiéval du 14e siècle puisque Brencis et ses alliés protègent les humains à la manière d'un troupeau. Pour mettre en place ce nouvel ordre des choses, il s'est fait passer pour une sorte de figure messianique afin de convaincre le peuple. En guise de troupes, il pourra notamment compter sur des Kobolds. En termes de vision créative, l'équipe ne s'est pas contentée de reprendre les clichés connus pour ses suceurs de sang, dont les dents grandissent au fil de leur vie et permettent de créer d'autres membres de leur espèce en les plongeant dans le cœur de leur victime. Ainsi, Lunka n'a pas été transformée en buvant simplement du sang.

Les artistes se sont inspirés de l'Europe de l'Est au sens large, mais le but n'a pas été de concevoir une simulation de vie médiévale. Un système de magie sera notamment présent, plus proche de phénomènes paranormaux à la X-Files que du lancer de boule de feu vu à maintes reprises, le but étant de donner un sentiment d'étrangeté. De plus, un même lieu aura l'air différent de jour et de nuit. Enfin, côté systèmes de jeu, nous pourrons avoir des alliés ou non en fonction de nos choix, qui ne seront pas à l'abri de notre soif de sang, une mécanique pouvant mener Coen à les dévorer si nous ne sommes pas prudents et n'avons pas calmé son appétit au préalable. Quant à Brencis, il réagira à nos actions en pouvant par exemple décréter la mise en place de contrôles de sécurité.

Vous incarnez Coen, un jeune homme devenu Dawnwalker, qui navigue sans cesse entre le monde du jour et celui de la nuit. Utilisez vos compétences et combinez la force vampirique avec la détermination humaine pour vous lancer dans une quête visant à sauver ceux que vous aimez. Affrontez vos ennemis, qu'ils soient humains, monstres ou l'horloge elle-même. Mais n'oubliez pas que le véritable mal peut se prélasser dans la lumière du soleil, et que les alliés les plus fidèles peuvent se cacher sous le couvert de la nuit.

Vous trouverez également ci-dessous les deux passages musicaux de la présentation, qui devraient sans nul doute vous plaire si vous aimez déjà l'OST des jeux The Witcher et pour cause, puisque nous devons Ballad of Night and Day à Mikolai Stroinski, co-compositeur sur The Witcher 3: Wild Hunt, tandis que Desperate Measures est de Piotr Musiał, qui avait signé les musiques du DLC Blood and Wine.

Pour le moment, pas question de donner une période de sortie à The Blood of Dawnwalker, mais d'autres détails ont de quoi nous réjouir en attendant. Cet Action-RPG sera purement solo avec une vue à la troisième personne, n'inclura aucune microtransaction ni NFT ou autre élément live-service. Au moins, le message est clair.

