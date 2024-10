Dawnwalker : l'ambitieux nouveau jeu du directeur de The Witcher 3 se trouve un éditeur de renom !

Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3: Wild Hunt et second directeur de Cyberpunk 2077, a fondé en 2022 Rebel Wolves, un studio qui développe un RPG dark fantasy AAA pour PC et consoles next-gen utilisant l'Unreal Engine 5. Ce Dawnwalker promet déjà d'être « aussi gigantesque que The Witcher » et est comparé à Blood & Wine. Mateusz Tomaszkiewicz, directeur créatif chez CD Projekt, fait également partie de Rebel Wolves.

Avec de telles ambitions, il fallait au studio un partenaire d'édition à la hauteur et, ça tombe bien, Rebel Wolves annonce que Bandai Namco Entertainment Europe éditera ce titre, « le premier jeu de la saga Dawnwalker ». D'après un insider, le nom final de ce premier opus pourrait être Dawnwalker: Origins, mais les studios ne confirment rien pour le moment. Ce jeu est présenté comme un Action-RPG AAA se déroulant à l'époque de l'Europe médiévale, dans un univers de dark fantasy et des mécaniques de « jeu narratif de type bac à sable », le tout porté par l'UE 5. Tomasz Tinc, directeur de la publication chez Rebel Wolves, déclare :

Rebel Wolves est un nouveau studio construit sur des bases solides : une combinaison d'expérience et d'énergie fraîche. Bandai Namco Entertainment Europe, une société connue pour son dévouement au genre du jeu de rôle et sa volonté de s'engager avec de nouvelles licences, convient parfaitement à la meute que nous sommes ! Non seulement BNEE partage nos valeurs, mais aussi son expérience dans la publication de RPG narratifs parle d'elle-même. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour apporter le premier chapitre de la saga Dawnwalker aux joueurs du monde entier.

Alberto Gonzalez Lorca, vice-président du développement commercial chez Bandai Namco Entertainment Europe, rajoute :

Il s'agit d'une autre étape clé dans notre stratégie de développement de contenu pour le marché occidental. En unissant nos forces, nous livrerons ce premier jeu du studio à un public mondial. Nous sommes ravis de l'univers créé par Rebel Wolves grâce à leur équipe de développeurs extrêmement talentueux, ce qui en fait un excellent ajout à notre portefeuille.

Ce premier jeu de Rebel Wolves s'annonce de plus en plus intéressant, mais il faudra encore patienter pour découvrir à quoi il ressemblera, et surtout quand il sortira. En tout cas, ce premier jeu Dawnwalker est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.