The Witcher : après Cyberpunk 2077, CD Projekt va développer un nouveau jeu !

CD Projekt fait beaucoup parler de lui ces derniers mois grâce à Cyberpunk 2077, FPS/RPG très attendu par les amateurs du genre et qui promet déjà d'être excellent. Mais le studio polonais s'est fait remarquer avec la saga The Witcher, qu'il affectionne évidemment tout particulièrement. Dès 2017, CD Projekt montrait déjà son désir de redévelopper un jeu de cette franchise, et c'est aujourd'hui quelque chose d'officiel.

Adam Kiciński, président de CD Projekt, a en effet dévoilé que dès que Cyberpunk 2077 sera lancé, son studio planchera activement sur le développement d'un nouveau jeu vidéo The Witcher. D'ailleurs, l'équipe a déjà commencé à travailler dessus, tient le bon concept, mais n'a pas le temps de trop s'en occuper, Cyberpunk 2077 requérant toute son attention. Adam Kiciński explique que CD Projekt a créé deux mondes, ceux de The Witcher et de Cyberpunk, et qu'il compte bien faire de nombreux jeux dans ces univers.

Le président du studio polonais a également rappelé que les relations avec l'auteur des romans Andrzej Sapkowski s'étaient grandement améliorées, un accord a d'ailleurs été signé récemment. Concernant le prochain jeu, il se s'agira pas The Witcher 4, le projet sera par ailleurs confié à une petite équipe, deux autres groupes plus importants s'occuperont du contenu additionnel de Cyberpunk 2077 et du mode multijoueur.