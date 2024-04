CD Projekt (Cyberpunk 2077, The Witcher) critique le modèle économique de Dragon's Dogma 2

Le mois dernier, Capcom a lancé Dragon's Dogma 2, mais plusieurs éléments de l'Action-RPG ont fait couler beaucoup d'encre. Les joueurs n'ont pas manqué de vivement critiquer la présence de microtransactions pour faciliter l'expérience de jeu, alors qu'il s'agit d'un titre solo. Une pratique courante pour le studio japonais Capcom.

Piotr Nielubowicz, CFO de CD Projekt, s'est entretenu il y a quelques jours avec StockWatch.pl pour évoquer de nombreux sujets, notamment celui des microtransactions. La politique du studio japonais est claire : les microtransactions dans les jeux solo, c'est non. Le directeur administratif et financier déclare :

Nous ne voyons pas de place pour les microtransactions dans le cas de jeux solo, mais nous n'excluons pas que nous utilisions cette solution à l'avenir dans le cas de projets multijoueurs.

CD Projekt développe pour rappel plusieurs jeux, dont une suite à Cyberpunk 2077, un remake de The Witcher et une nouvelle trilogie avec des Sorceleurs, qui ne devraient pas comprendre de microtransactions. Cependant, le spin-off de The Witcher par The Molasses Flood comprendra des éléments multijoueur et pourrait donc inclure des microtransactions.

Malgré son modèle économique critiqué, Dragon's Dogma 2 s'est très bien vendu après son lancement, vous pouvez acheter le jeu à partir de 57,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.