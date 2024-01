CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077) persiste : non, c'est non

Alors que l'industrie vidéoludique évolue à grands coups de rachats (et de licenciements), certains studios arrivent encore à rester indépendants tout en proposant de grands jeux, à l'instar de CD Projekt (même si des licenciements ont été opérés l'année dernière). Le studio polonais derrière la trilogie The Witcher et Cyberpunk 2077 était au cœur d'une rumeur de rachat l'année dernière.

CD Projekt avait alors affirmé qu'il voulait rester indépendant et qu'il n'était pas à vendre, des propos réitérés cette semaine par le chief strategy officer Adam Kiciński lors d'un entretien avec Parkiet :

Nous ne sommes pas intéressés à nous intégrer dans une entité plus grande. Tout au long de notre vie, nous avons travaillé pour atteindre le poste que nous occupons actuellement. Nous pensons que dans quelques années, nous serons encore plus grands et plus forts.

Mine de rien, CD Projekt reste un studio assez jeune dans l'industrie. Il a débuté en 2007 avec The Witcher, puis d'autres opus et des dérivés ont vu le jour, jusqu'à la nouvelle franchise Cyberpunk 2077 en 2020. Le studio polonais a désormais un tas de projets en chemin, dont un remake de son premier jeu, une nouvelle trilogie The Witcher et une suite à Cyberpunk 2077. Tout cela devrait donc encore se faire en totale indépendance.

