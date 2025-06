The Blood of Dawnwalker vient étancher notre soif avec 20 minutes de gameplay et bien d'autres informations inédites

Page 1 : 20 minutes de gameplay et présentation de The Blood of Dawnwalker

Après sa grande révélation en début d'année à l'occasion d'une pleine lune, The Blood of Dawnwalker s'était remontré en plein jour durant le Xbox Games Showcase 2025 avec une bande-annonce introduisant quelques éléments de gameplay, l'occasion de nous donner rendez-vous au solstice d'été ce samedi afin d'en voir davantage. C'est durant une présentation d'une heure à la tombée du jour que l'aventure vampirique à Vale Sangora de Rebel Wolves, éditée par Bandai Namco, s'est davantage dévoilée. Là encore, il a été précisé que tout ce qui a été montré provenait d'une version en pré-bêta du jeu, ne représentant pas encore le niveau final de qualité et finition. Présenté par le créateur de contenu Lionhart et la Community & Social Media Lead Dominika Burza, ce programme a donc principalement servi à nous montrer 20 bonnes minutes de gameplay commenté. Rassurez-vous, il ne s'agit là que d'un fragment d'une quête sans trop de spoilers narratifs.

Sur la route de Svartrau, nous avons d'abord droit à une introduction au système de combat directionnel, ici à l'épée, qui est la seule arme que le protagoniste Coen sait manier grâce à l'entraînement qu'il a reçu de son père. Des Charges d'activation serviront une fois remplies à utiliser un Talent actif comme la Poussière âcre pour étourdir ou utiliser la magie comme avec Sang argent, un sort faisant bouillir le sang des ennemis, brûlant ainsi leur peau. Notez qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en journée, car les runes doivent être gravées dans sa chair, qui se régénère la nuit sous sa forme de vampire. Dans la même idée, ils consomment de la vie et il faut donc se soigner à l'aide d'objets pour regagner des PV. De son côté, l'Attaque artérielle décapite carrément notre opposant.

Ensuite, nous avons un aperçu des menus avec l'inventaire, l'équipement, les arbres de compétence (humain, vampire et commun aux deux) et Talents actifs. Lors du petit tour en ville qui s'ensuit, un Uriash est montré, un autre genre de créature surnaturelle désormais courante sur ces terres. Tel un The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nous aurons pour objectif d'attaquer le château occupé par Brencis, avec le choix d'essayer même à ce niveau de l'histoire, mais la tache sera alors particulièrement difficile.

La dualité du gameplay entre le jour et la nuit a ensuite été imagée avec la quête de la cathédrale. En journée, Coen peut y entrer sans souci et assiste à un baptême effectué par le père Florin, l'occasion de voir les choix de dialogue. Chaque décision aura un impact au sein de ce bac à sable narratif, ce qui offrira de la rejouabilité. De nuit, elle est fermée et il doit alors passer par les toits en utilisant ses capacités assez stylées, dont la possibilité de marcher à la verticale sur les murs. En tant que vampire, le mode Focus servira à repérer certains éléments d'intérêt et pourrait même permettre de débloquer des quêtes. La faim est également à prendre en compte, puisque la santé de Coen est alors assez basse et il faut donc se nourrir en buvant du sang. Heureusement, le choix est donné de ne pas tuer nos victimes. Dans la cathédrale, outre une scène d'investigation, un affrontement de boss face à la plus vieille vampire de Vale Sangora nous attend, permettant de voir les possibilités de combat en usant les griffes. Il sera toutefois possible de continuer à manier l'épée sous cette forme. La vidéo se termine avec un game over, car Xanthe est l'une des ennemies les plus difficiles du jeu.

Vale Sangora Les joueurs entrent dans le monde captivant de The Blood of Dawnwalker, où leur exploration et leurs choix façonneront le voyage de Coen. Dévoilée lors de la présentation du gameplay, Vale Sangora est au cœur de ce récit immersif, offrant aux joueurs la liberté de traverser ses paysages, en passant par des marécages ou des montagnes imposantes ou encore des ruines abandonnées et des grottes ombragées et les horreurs qu'elles contiennent. Svartrau, la plus grande ville de la région, contraste fortement entre le jour et la nuit, où la vie médiévale animée, masque l'influence d'un régime de vampires le jour, tandis que les toits éclairés par la lune révèlent des secrets cachés à la tombée de la nuit, les habitants réagissant aux choix et au comportement du joueur. La dualité et le combat de Coen En tant que Pénombral, Coen n'est ni pleinement humain, ni entièrement vampire. Le jour, il peut manier à la fois l'épée et utiliser des runes magiques, sous la forme de cicatrices sanglantes, gravées sur sa peau. Cependant, la nuit, Coen embrasse ses instincts surnaturels et débloque un tout nouvel ensemble de pouvoirs. Ses capacités nocturnes comprennent des griffes vampiriques mortelles et la Foulée de l'ombre, une compétence qui lui permet de se déplacer rapidement sur les toits. The Blood of Dawnwalker utilise un système de combat directionnel conçu pour apporter une intensité cinématographique et un défi tactique à chaque confrontation. Les joueurs doivent étudier les mouvements de l'ennemi, bloquer et contre-attaquer avec précision et dans un temps donné, pour exécuter des éliminations stratégiques et sans faille. La nature vampirique En tant que Pénombral, Coen est aux prises avec sa soif de sang implacable qui s'intensifie la nuit. Accompagnés de repères visuels pendant le jeu, les joueurs peuvent aider Coen à satisfaire sa faim de différentes manières - en buvant le sang des ennemis vaincus, y compris les vampires, les villageois innocents ou les animaux, ou en utilisant des flacons de sang spéciaux. S'il n'est pas satisfait, ce désir affaiblit non seulement les capacités et la vitalité de Coen, mais, dans les moments critiques, peut également lui faire perdre le contrôle et causer involontairement la mort d'un personnage important de l'histoire.

En plus du gameplay, les développeurs ont discuté de différents aspects du jeu, le tout au travers d'une belle mise en scène avec quelques scènes live-action dans l'univers de Dawnwalker. L'exploration du monde ouvert accessible en intégralité dès le départ sera par exemple récompensée par des connaissances. Coen pourra même utiliser un sort pour faire parler les morts et découvrir certains secrets. Le choix de ne jouer que de jour en tant qu'humain ou de nuit comme un vampire sera lui possible. Il est teasé que boire le sang de l'un de ces êtres de la nuit provoquera quelque chose, de quoi rendre curieux. Les groupes d'ennemis seront eux intelligents et n'attendront pas sagement de se faire massacrer, utilisant des tactiques contre nous. Et si les griffes sont utilisables sous la clarté des deux lunes, notre personnage pourra simplement se bagarrer à coups de poing lorsque le soleil est levé. Un système de notoriété prendra en compte nos actions, pouvant conduire Brencis à prendre des mesures. Ce ne sera pas forcément un mal puisqu'ouvrant la voie à la rencontre de nouveaux alliés. Enfin, trois possibilités de romances seront incluses, affectant Coen de manière plus personnelle.

Cette partie s'est conclue avec un nouvel interlude musical introduisant la chanson Battle of Retribution jouée au coin du feu, composée par Nikola Kołodziejczyk.

Pour terminer, il a été précisé dans quelles langues nous pourrons profiter du jeu, avec notamment une localisation intégrale en français. De plus, outre le rappel qu'il n'y aura aucune microtransaction, nous avons aussi appris que rien n'est prévu en termes d'accès anticipé via les précommandes ou autre, tout le monde sera logé à la même enseigne et c'est tant mieux.

Vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation ci-dessous et retrouver quelques visuels en page suivante.

The Blood of Dawnwalker est attendu en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Même si aucune démo jouable n'est prévue sur les salons cette année, nous devrions en entendre à nouveau parler durant la gamescom en août.

