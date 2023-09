BON PLAN sur la SHIELD TV : une belle réduction sur la box Android 4K de NVIDIA

C'est la rentrée, et NVIDIA profite de l'occasion pour lancer une belle promotion sur sa SHIELD TV, sa petite box 4K tournant sous Android et permettant de profiter d'applications sur sa télévision, dont GeForce NOW pour jouer en streaming confortablement à des jeux vidéo récents.

La SHIELD TV embarque pour rappel un processeur NVIDIA Tegra X1, elle est compatible 4K HDR, Dolby Vision HDR, HDR10, Dolby Audio, DTS-X et avec les fonctions vocales Google Home et Amazon Echo. Une télécommande est également incluse, pour naviguer en toute tranquillité.

La SHIELD TV bénéfie donc d'une réduction de 40 € jusqu'au 17 septembre 2023, abaissant son prix à 119,99 € au lieu de 159,99 €. Vous pouvez la retrouver sur Amazon, LDLC.com, Darty, Boulanger et à la Fnac.