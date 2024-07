BON PLAN NVIDIA : les SHIELD TV et SHIELD TV Pro en promotion, mais il faut faire vite

Il reste encore une semaine pour profiter des soldes d'été 2024 en France, mais NVIDIA lance aujourd'hui une promotion très intéressante sur ses SHIELD TV pendant quelques heures seulement. Le constructeur de cartes graphiques brade en effet ses box Android, qui permettent pour rappel de jouer en streaming grâce à GeForce NOW.

Les SHIELD TV et SHIELD TV Pro bénéficient d'une réduction allant jusqu'à - 30 € jusqu'au mercredi 17 juillet, 23h59, avec un mois d'abonnement à GeForce NOW Ultimate offert. L'offre se fait via Amazon, dans le cadre du Prime Day.

Si vous ne connaissez pas encore les box Android de NVIDIA, voici une présentation :

La NVIDIA SHIELD est l'appareil de streaming ultime pour les amateurs de télévision et de jeux. Vos lecteurs peuvent profiter d'une qualité d'image 4K HDR époustouflante avec un upscalin IA et le Dolby Vision, ainsi que d'un son immersif avec le Dolby Atmos, sur des applications populaires comme Netflix, Disney, Amazon Prime Video et bien plus encore. Ils peuvent également accéder à plus de 1 900 jeux dans le cloud avec GeForce NOW, le premier service de cloud gaming au monde.

GeForce NOW vous permet de jouer à des titres pris en charge sur Steam, Epic Games Store, XBOX PC Game Pass, Ubisoft Connect et GOG, y compris les jeux en day 1 avec des performances et des graphismes étonnants. En tant que membre de GeForce NOW Ultimate, les joueurs peuvent profiter du ray tracing et du DLSS dans les jeux pris en charge, jouer jusqu'à une résolution 4K à 120FPS et bénéficier d'un accès prioritaire aux sessions de jeu sans attente.