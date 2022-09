BON PLAN : 30 € de réduction sur la SHIELD TV de NVIDIA

C'est la rentrée et NVIDIA a décidé de fêter ça en bradant pendant quelques jours sa SHIELD TV, sa box Android 4K sous Android 11.0, permettant de profiter de divers contenus sur sa télévision, dont GeForce NOW, le service de cloud gaming de NVIDIA qui a désormais dans son catalogue plus de 1 400 jeux.

La SHIELD TV de NVIDIA est pour rappel compatible avec les commandes vocales de Google Assistant et Amazon Alexa, dispose de 8 Go de stockage extensible avec une carte microSD, est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos et tourne avec un processeur NVIDIA Tegra X1 un GPU à 256 cœurs et 2 Go de mémoire vive , sans oublier la télécommande multifonctions incluse.

Vous pouvez retrouver la SHIELD TV à 119,99 € sur le site de NVIDIA, mais aussi sur Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger. L'offre est valable jusqu'au 25 septembre 2022.