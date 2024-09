BON PLAN : les SHIELD TV et SHIELD TV Pro en promotion

Cette semaine, c'est la rentrée pour tous les élèves, NVIDIA décide de marquer le coup et lance des offres sur ses SHIELD TV et SHIELD TV Pro, des box sous Android pour profiter de nombreuses applications de vidéos en streaming, mais également de jeux vidéo grâce à GeForce NOW et le cloud gaming.

Jusqu'au 15 septembre prochain, les SHIELD TV et SHIELD TV Pro sont proposées avec une réduction de 35 €, notamment sur Amazon et à la Fnac. Voici une présentation des produits, ainsi que les liens d'achat :

La NVIDIA SHIELD est l'appareil de streaming ultime pour les amateurs de TV et de jeux, offrant un streaming et des jeux optimisés par IA. Vos lecteurs peuvent profiter d'une qualité d'image 4K HDR époustouflante grâce à l'upscaling IA et au Dolby Vision, ainsi que d'un son immersif avec le Dolby Atmos, sur des applications populaires comme Netflix, Disney, Amazon Prime Video et bien plus encore. Ils peuvent également profiter de jeux jusqu'à une résolution 4K à 120FPS grâce à GeForce NOW, notre service de cloud gaming leader dans le monde. Et avec l'Assistant Google intégré, les utilisateurs peuvent profiter sans effort d'un divertissement de haut niveau.