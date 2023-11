BON PLAN : la SHIELD TV Pro en promo avec un autre cadeau en prime pour le Black Friday

Le Black Friday, c'est en ce moment, NVIDIA profite de cet évènement de plus en plus long pour brader sa SHIELD TV Pro, sa box Android 4K HDR permettant de profiter d'un tas d'applications et de jeux vidéo sur une télévision. Et en plus d'un prix réduit, le constructeur fait un autre joli cadeau.

La SHIELD TV Pro profite actuellement d'une réduction de 35 €, son prix descend donc à 184,99 €, c'est à retrouver sur Amazon, Darty et la Fnac. Comme si cela ne suffisait pas, NVIDIA offre un mois d'abonnement à GeForce NOW Ultimate, son service de cloud gaming permettant de profiter de plus de 1 500 jeux PC en streaming, avec un accès exclusif aux serveurs RTX 4080.

Rapide, vraiment rapide - Les dernières avancées NVIDIA Avec le processeur Tegra X1+, le SHIELD est jusqu'à 25 % plus rapide que la génération précédente.

Dolby Vision·Atmos - La fusion de l'image Dolby Vision HDR et du Dolby AtmosSound fait de votre téléviseur un véritable concentré de divertissement.

L'IA passe de la vidéo HD haut de gamme à la 4K grâce à la puissance de l'IA. Des vidéos plus nettes et plus claires ont été améliorées à la résolution 4K en temps réel.

4K HDR La plupart des divertissements 4K HDR. Toutes vos émissions préférées dans la plus haute qualité possible. période de temps.

Support Note SHIELD vendu séparément

La prise en charge du HDR dépend de l'écran du téléviseur et de l'application utilisée, qui prend en charge la résolution HDR native.

Processeur : processeur NVIDIA Tegra X1+ avec processeur graphique 256 cœurs et 3 Go de RAM, support audio AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-Lossless, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD (transmission), DTS-X (transmission) et DTS-X HD (transmission directe).

Si cette offre concernant la SHIELD TV Pro de NVIDIA vous intéresse, il faut se dépêcher, elle n'est valable que jusqu'au 27 novembre prochain.