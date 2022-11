BON PLAN : 35 € de réduction sur la SHIELD TV de NVIDIA pour le Black Friday

Vendredi, ce sera le Black Friday, une journée dédiée aux promotions après la fête de Thanksgiving. Une opération marketing qui a depuis longtemps dépassé les frontières de l'Amérique et qui s'opère d'ailleurs pendant plusieurs jours, plus seulement le vendredi. Et NVIDIA en profite pour casser les prix.

Le constructeur lance en effet aujourd'hui une promotion sur sa SHIELD TV, qui bénéficie de 35 € de réduction pendant quelques jours. Il s'agit pour rappel d'une box sous Android fonctionnant avec un processeur Tegra X1, compatibles 4K HDR, Dolby Vision HDR, HDR10 et Dolby Atmos, se branchant en HDMI sur une télévision pour profiter des services Android TV et Chromecast, mais surtout pour jouer en cloud gaming via GeForce NOW, le service de streaming de NVIDIA. En plus, les commandes vocales Google Assistant et Amazon Alexa sont intégrées.

Vous pouvez retrouver la SHIELD TV de NVIDIA à 124,99 € sur Amazon, LDLC, Boulanger, Fnac et Darty jusqu'au 28 novembre prochain.