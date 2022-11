GeForce NOW : 10 jeux rajoutés au catalogue et de la 4K sur les Smart TV Samsung

NVIDIA fait aujourd'hui le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. En plus de rajouter une dizaine de jeux au catalogue, le constructeur annonce surtout qu'il sera prochainement possible de jouer en 4K natif sur les Smart TV Samsung, GeForce NOW étant disponible sur les télévisions du fabricant coréen depuis cet été.

La mise à jour sera lancée à la fin du mois, pour jouer jusqu'en 4K sur des Smart TV de 2021 ou plus récentes compatibles. Les membres RTX 3080 seront les premiers servis pour jouer en 4K pendant huit heures par session,avec un accès exclusif aux serveurs équipés de GeForce RTX 3080. Du côté des jeux vidéo, NVIDIA rappelle que la bêta de Warhammer 40,000: Darktide est disponible si vous avez précommandé le jeu, tout comme neuf autres jeux :

Ballads of Hongye (Steam) ;

(Steam) ; Bravery and Greed (Steam) ;

(Steam) ; TERRACOTTA (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Warhammer 40,000: Darktide (Steam) ;

(Steam) ; Frozen Flame (Steam, 17 novembre) ;

(Steam, 17 novembre) ; Goat Simulator 3 (Epic Games, 17 novembre) ;

(Epic Games, 17 novembre) ; Nobody — The Turnaround (Steam, 17 novembre) ;

(Steam, 17 novembre) ; Caveblazers (Steam) ;

(Steam) ; The Darkest Tales (Epic Games) ;

(Epic Games) ; The Tenants (Epic Games).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendu 144,99 € sur Amazon.