GeForce NOW : six nouveaux rajoutés au catalogue, dont Steelrising

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile la liste des jeux vidéo qui viennent rejoindre le catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Et aujourd'hui, le constructeur annonce que plus de 1 400 titres sont disponibles en streaming sur GeForce NOW.

Un chiffre qui va évidemment continuer de grimper au fil des semaines, et dès maintenant, six nouveaux jeux rejoignent le catalogue de GeForce NOW, voici la liste :

Gloomwood (Steam) ;

(Steam) ; TRAIL OUT (Steam) ;

(Steam) ; Shatterline (Steam, 8 septembre) ;

(Steam, 8 septembre) ; Steelrising (Steam et Epic Games Store, 8 septembre) ;

(Steam et Epic Games Store, 8 septembre) ; Broken Pieces (Steam, 9 septembre) ;

(Steam, 9 septembre) ; Realm Royale Reforged (Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendu 147,50 € sur Amazon.

Lire aussi : GeForce NOW : 22 jeux prévus pour septembre 2022 dans le catalogue, avec surtout des nouveautés