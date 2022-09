GeForce NOW : 22 jeux prévus pour septembre 2022 dans le catalogue, avec surtout des nouveautés

Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, et c'est un jeudi, NVIDIA en profite donc pour dévoiler les jeux qui arriveront dans le catalogue de GeForce NOW tout au long du mois. Le service de cloud gaming accueillera 22 titres, dont 19 jeux disponibles en streaming dès leur lancement.

Nous retrouverons ainsi LEGO Brawls ou encore Steelrising, compatible RTX ON, NVIDIA garde le nom des autres jeux sous le coude, mais dès aujourd'hui, 10 titres sont rajoutés à GeForce NOW et jouable en cloud gaming, les voici :

Call of the Wild: The Angler (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; F1 Manager 2022 (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Scathe (Steam) ;

(Steam) ; Gerda: A Flame in Winter (Steam, 1er septembre) ;

(Steam, 1er septembre) ; MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator (Steam, 1er septembre) ;

(Steam, 1er septembre) ; LEGO Brawls (Steam, 2 septembre) ;

(Steam, 2 septembre) ; Arcade Paradise (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Dark Deity (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Hotline Miami 2: Wrong Number (Steam) ;

(Steam) ; Lumencraft (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendu 149,95 € sur Amazon.