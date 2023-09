GeForce NOW : 16 jeux rajoutés au catalogue, dont des titres de Focus Entertainment

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute des jeux au catalogue de GeForce NOW, et les utilisateurs du service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils ont encore de quoi faire. Ce sont pas moins de 16 titres qui sont rajoutés à GeForce NOW, dont pas mal de jeux édités par Focus Entertainment et disponibles sur le Game Pass.

Le catalogue accueille également quelques nouveautés du moment, dont Chants of Sennaa, Synced et Void Crew, voici la liste des jeux rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

Chants of Sennaar (Steam, 5 septembre) ;

(Steam, 5 septembre) ; Synced (Steam, 7 septembre) ;

(Steam, 7 septembre) ; Void Crew (Steam, 7 septembre) ;

(Steam, 7 septembre) ; Deceive Inc. (Steam) ;

(Steam) ; A Plague Tale: Requiem (Xbox) ;

(Xbox) ; Airborne Kingdom (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Atomic Heart (Xbox) ;

(Xbox) ; Call of the Wild: The Angler (Xbox) ;

(Xbox) ; Danganronpa V3: Killing Harmony (Xbox) ;

(Xbox) ; Death in the Water (Steam) ;

(Steam) ; Hardspace: Shipbreaker (Xbox) ;

(Xbox) ; Insurgency: Sandstorm (Xbox) ;

(Xbox) ; Monster Sanctuary (Xbox) ;

(Xbox) ; Saints Row (Steam) ;

(Steam) ; Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (Xbox) ;

(Xbox) ; SnowRunner (Xbox) ;

(Xbox) ; War for the Overworld (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon.