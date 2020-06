Animal Crossing: New Horizons pique une tête avec sa 1re Vague de contenu estival, présentée en vidéo

Que le temps passe vite ! En avril dernier, Nintendo dévoilait le planning des évènements printaniers d'Animal Crossing: New Horizons, ajoutés via la mise à jour 1.2. Il prendra bientôt fin le 30 juin prochain, clôturant la Saison des mariages. Pas de panique, l'été sera tout aussi bien rempli, et avec cette chaleur, notre personnage a bien droit de piquer une tête pour se rafraichir non ?

Oui, une nouvelle mise à jour gratuite va être diffusée le vendredi 3 juillet, permettant de nager aux alentours de notre île et même de plonger pour partir explorer les fonds marins. Nous pourrons ainsi agrandir notre collection avec des créatures marines telles que des étoiles et anémones de mer, que ce cher Thibou se fera une joie d'accueillir dans son musée. Parcourir les flots sera aussi l'occasion de croiser un certain Pascal amateur de coquilles Saint-Jacques, qui nous donnera en échange différentes recettes de crafting pour augmenter encore nos possibilités créatives. Il semblerait même que Gulliver nous réserve quelques surprises en s'échouant, encore.

Enfin, il s'agit seulement de la 1re Vague, une deuxième étant prévue début août avec encore plus de nouveautés, dont sans doute des feux d'artifice à en croire l'illustration.

Si vous n'avez toujours pas craqué pour Animal Crossing: New Horizons, n'hésitez pas à lire nos impressions

