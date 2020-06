Earth Defense Force 6 : année de sortie, premiers visuels et détails du nouvel épisode de la licence

En plus d'avoir annoncé Earth Defense Force: World Brothers, attendu dès cette année au Japon, D3 Publisher prépare déjà la suite de la saga principale avec Earth Defense Force 6, d'ailleurs teasé à la fin de la bande-annonce du spin-off en voxels. Pas de vidéo en revanche, mais une première série de visuels à découvrir en page suivante.

Développé par Sandlot, Earth Defense Force 6 prendra place en 2027, soit quelques années après le cinquième épisode et souhaite proposer un encore plus grand sens du désespoir et d'excitation. Après deux ans de guerre, l'Humanité est parvenue tant bien que mal à éradiquer une partie de la menace alien survenue en 2022 et les Primers ont quitté la planète, après avoir tout de même causé la perte de 90 % de la population... Sauf que les Colonists sont toujours présents sur Terre et occupent les villes, et les nids d'insectes géants continuent de se développer. L'EDF doit donc continuer son combat pour la survie de l'Humanité.

Graphiquement, Earth Defense Force 6 conservera l'aspect daté et terne des précédents épisodes, et devrait voir le jour à minima sur PS4 en 2021, le PlayStation Blog japonais ayant partagé l'annonce. Pour le reste, il faudra patienter. Si la licence vous intéresse, Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair est disponible sur Amazon au prix de 11,19 €.