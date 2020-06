Earth Defense Force: World Brothers, la licence de jeux de tir passe aux voxels pour affronter des insectes géants

La licence Earth Defense Force de D3 Publisher nous a habitués au fil de ses itérations à nous faire combattre des hordes d'aliens prenant la forme d'insectes géants à l'aspect de plus en plus réaliste, de quoi filer des cauchemars aux entomophobes. Après un cinquième épisode datant déjà de 2017 au Japon, depuis sorti en Occident sur PS4 et PC sur Steam, la saga a eu droit au spin-off Iron Rain l'an dernier et c'est un autre épisode bien délirant qui a été dévoilé cette semaine, Earth Defense Force: World Brothers.

Si vous aimez les graphismes en voxels à la Minecraft, vous serez servis avec ce jeu développé en collaboration par Sandlot et Yuke's, prenant place sur une Terre devenue cubique où tout est désormais fait de voxels. Sauf que là encore, le chaos règne, la planète a été brisée en morceaux dérivant dans le vide spatial et les agents de l'EDF (Earth Defense Force, toujours aucun rapport avec la société française) sont envoyés aux quatre coins du monde pour lutter contre l'envahisseur, littéralement. Les personnages et archétypes présents jusqu'à Earth Defense Force 5 feront ainsi leur apparition, tels que les Pale Wing, Fencer et Air Raider. En plus de ces soldats de légende, une centaine de frères d'armes (« brothers ») seront répartis dans les différentes zones, tous pouvant être recrutés pour former une vaste armée. Et forcément, face à cette réunion dans le camp des gentils, les viles bestioles géantes des différents jeux vont aussi s'allier pour nous poser problème, allant des Invaders aux Aggressors en passant par les Foreigners, Primers et autres Ravagers...

Earth Defense Force: World Brothers est attendu cette année sur PS4 et Switch au Japon. Vous pouvez retrouver de nombreux visuels cubiques à souhait en page suivante. Et, oui, la fin de la bande-annonce tease Earth Defense Force 6, sur lequel nous allons revenir à part. Si vous découvrez la saga, sachez que Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair, dernier épisode paru physiquement par chez nous, est disponible à partir de 11,19 € sur Amazon.