Earth Defense Force 5 : le TPS aura finalement sa version physique sur PS4, datée en France !

Alors que l'éditeur D3 Publisher a dévoilé le mois dernier Earth Defense Force: World Brothers et Earth Defense Force 6, c'est le cinquième épisode qui a refait parler de lui hier en fin de journée, à notre plus grande surprise. En effet, Just For Games et PQube se sont associés pour sortir une version physique d'Earth Defense Force 5 sur PS4 le 18 septembre prochain !

Vous ne connaissez pas l'EDF et son univers ? Voici un synopsis de ce qui vous attend dans ce TPS :

Battez-vous pour l'humanité - Devenez un soldat EDF, combattez des hordes sans fin d'immenses ennemis et rétablissez la paix sur la Terre ;

L'invasion a commencé ! - Japon, 2022. Une immense flotte de vaisseaux spatiaux a assiégé une base de l'EDF située dans la banlieue de la région du Kanto ;

Batailles encore plus réalistes - Regardez les armures ennemies se désintégrer et protégez-vous des fluides dégoûtants qui se répandent sur le champ de bataille ;

Choisissez parmi plus de 1000 armes , fusils, lance-roquettes, grenades, lasers et 4 classes au choix ranger, wing diver, air raider et fencer.

Combattez avec des amis - Toutes les missions prennent en charge une coopération en ligne pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs, ainsi qu'un écran partagé en local.

Si vous êtes intéressés, Earth Defense Force 5 est déjà disponible en précommande sur Amazon à 40 €. Le jeu est également disponible sur PC.