Cyberpunk 2077 : le multijoueur proposera des microtransactions qui nous rendent « heureux de dépenser de l'argent »

Cyberpunk 2077 est l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années, et les ambitions de CD Projekt sont à la hauteur de l'impatience des joueurs. Les développeurs polonais prévoient ainsi, après la sortie du 19 novembre 2020, de proposer de vraies versions next-gen ainsi que des DLC gratuits et payants. Et après tout cela, l'équipe compte proposer une expérience multijoueur originale, qui pourrait ne pas arriver avant 2022.

Le sujet a malgré tout été évoqué lors du dernier bilan financier du studio à l'occasion d'une question posée par un investisseur. Le président Adam Kiciński a répondu à un investisseur sur la monétisation du multijoueur, et à quel point son modèle économique serait « agressif ».

Eh bien, nous ne sommes jamais agressifs envers nos fans ! Nous les traitons équitablement et nous sommes amicaux. Alors bien sûr que non, nous ne serons pas agressifs, mais vous pouvez vous attendre à ce que de grandes choses soient achetables. L'objectif est de concevoir la monétisation de manière à rendre les gens heureux de dépenser de l'argent. Je n’essaie pas d’être cynique ou de cacher quelque chose, il s’agit de créer un sentiment de valeur. Comme pour nos jeux solos, nous voulons que les joueurs soient heureux tout en dépensant de l'argent pour nos produits. La même chose est vraie pour les microtransactions : vous pouvez vous attendre à en voir, bien sûr, et CP est un excellent cadre pour vendre des choses, mais ce ne sera pas agressif. Cela ne dérangera pas les joueurs, mais cela les rendra heureux - c'est du moins notre objectif.

Vous l'aurez compris, il ne devrait pas y avoir de dépenses obligatoires pour profiter du multijoueur de Cyberpunk 2077, mais simplement des microtransactions qui nous rendent « heureux de dépenser de l'argent ». Voilà un discours qui devrait plaire aux anticapitalistes ! Faut-il comprendre que les paiements seront uniquement liés à des éléments cosmétiques, comme dans la majorité des jeux modernes ? Affaire à suivre ! D'ici là, Cyberpunk 2077 est vendu 54,99 € chez Amazon.fr, si jamais vous voulez dépenser de l'argent pour trouver le bonheur.