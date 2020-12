Cyberpunk 2077 : CD Projekt fait un premier point sur les chiffres de vente, le succès est immense

CD Projekt est actuellement dans la tourmente après le lancement raté de Cyberpunk 2077, lésé par des bugs et des versions PS4 et Xbox One techniquement à la ramasse. La cote en bourse a chuté, et les investisseurs réfléchissent à porter plainte contre la société polonaise. C'est dans ce contexte très particulier que le studio a décidé de dévoiler de premiers chiffres de vente, pour qu'ils aient un « impact potentiel sur les décisions d'investissement ».

Nous savions qu'il y avait eu 8 millions de précommandes numériques pour le titre, un chiffre hallucinant même pour un jeu avec une telle hype autour de lui, ce qui lui permettait déjà d'être rentable. Mais au 20 décembre, ce sont 13 millions d'exemplaires numériques et physiques qui ont été écoulés, toutes plateformes confondues, et surtout en prenant compte les demandes de remboursement effectuées à ce jour : les remboursements étant plus difficiles après le 21 décembre, ce premier total de ventes devrait être assez représentatif.



En 10 jours et malgré les critiques, Cyberpunk 2077 a donc fait un tabac, et ça, personne ne pourra le lui enlever. Reste désormais à espérer que CD Projekt RED réussira à combler les failles des versions actuelles pour que le jeu arrive au moins à la qualité que méritent les acheteurs. La version physique de Cyberpunk 2077 est toujours disponible pour 52,80 € sur Amazon.fr.

