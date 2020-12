Cyberpunk 2077 est déjà rentable grâce aux précommandes numériques

Attendu depuis huit ans, Cyberpunk 2077 est sorti cette semaine sur ordinateurs, consoles de salon et Stadia. Si le jeu de rôle de CD Projekt a séduit les joueurs PC, sur les vieilles consoles de Sony et Microsoft, l'expérience est catastrophique, l'action en bourse du studio polonais a chuté, mais il y a quand même de bonnes nouvelles pour lui.

Cyberpunk 2077 a été précommandé plus de huit millions de fois, et le jeu est déjà rentable, comme l'a annoncé CD Projekt dans un communiqué. Les précommandes numériques ont permis de renflouer les caisses du studio, cela prend en compte le budget de développement, mais aussi les coûts marketing pour la promotion du jeu. CD Projekt indique qu'il dévoile cette information, car elle pourrait avoir un impact sur les investisseurs, le studio polonais tente sans doute de faire regrimper son action en bourse le plus vite possible.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia, le titre fonctionne sur PS5 et Xbox Series X et S, mais le patch pour la nouvelle génération de consoles n'arrivera pas avant l'année prochaine. Vous pouvez retrouver le jeu à 52,8 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Cyberpunk 2077 : le futur est déjà là, et il est hallucinant