Cyberpunk 2077 célèbre la journée nationale de la libération de Corée avec un artwork de Johnny Silverhand

Comme chaque année depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée célèbre le 15 août la journée nationale de la libération, appelée Jour du Retour de la Lumière en Corée du Sud. Un évènement qui marque la fin du règne de l'Empire japonais sur le pays, et que CD Projekt a décidé de célébrer avec un artwork.

Le compte Twitter coréen de Cyberpunk 2077 a en effet partagé un artwork de Johnny Silverhand, guitariste révolutionnaire du groupe Samurai, se donnant à fond avec sa guitare devant le Taegeukgi, nom du drapeau de la Corée du Sud. Le studio polonais rajoute :

En l'honneur des ancêtres patriotiques qui ont donné leur corps et leur esprit pour protéger le pays afin de ramener la lumière sur la Corée. En commémoration du 75e anniversaire de la Journée de la libération de la Corée, CD Projekt Red propose aux joueurs coréens une illustration Cyberpunk 2077 inspirée du Taegeukgi.

Voilà un bien bel artwork qui ravira les joueurs coréens, en attendant la sortie de Cyberpunk 2077 le 19 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Des versions PS5, Xbox Series X et Google Stadia sont également prévues, vous pouvez précommander le titre à 54,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de Cyberpunk 2077 : nous y avons joué 4h, de la pure folie