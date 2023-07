Hitman: World of Assassination, une édition physique avec des cartes collector annoncée sur PS5

En 2016, IO Interactive a rebooté la franchise Hitman avec un opus épisodique mettant toujours en scène l'Agent 47 devant assassiner des cibles le plus discrètement possible, dans des environnements ouverts. De vrais bacs à sable pour les tueurs virtuels, dont deux suites ont vu le jour, que les développeurs ont regroupés dans Hitman: World of Assassination.

Une compilation ultime pour tous les nouveaux venus, qui inclut les contenus de Hitman, Hitman 2 et Hitman III dans une boîte pour PlayStation 5, avec un code permettant également d'activer le jeu sur PS4. En plus de cela, les joueurs retrouveront dans cette édition physique trois cartes collector avec des artworks des environnements du jeu (le terrain d'entraînement de l'ICA, le circuit de Miami et le gratte-ciel de Dubaï). Certains chanceux (50 en Amérique et 50 en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande) pourront obtenir ces cartes dédicacées par l'équipe de développement de IO Interactive.

C'est Solutions 2 Go qui va éditer et distribuer cette édition physique PS5 de Hitman: World of Assassination, dont la date de sortie est fixée au 25 août 2023. Vous pouvez sinon retrouver des cartes PSN sur Amazon.