Project Cambria : un casque qui pourrait éventuellement remplacer nos ordinateurs portables

Le Project Cambria n'est pas aujourd'hui voué à remplacer les Meta Quest. Ce casque, que nous pouvons identifier comme un « Quest Pro » n'a pas vocation à marcher sur les mêmes platebandes que ses grands frères. Nous nous en doutions, mais Mark Zuckerberg a fait le point sur la situation de ses casques.

C'est lors de la publication des résultats du groupe Meta sur le premier trimestre 2022 que son PDG a précisé le marché visé par son prochain casque.

Du côté matériel, le Meta Quest 2 reste leader sur le marché. Plus tard cette année, nous lancerons un casque haut de gamme, nom de code Project Cambria, qui sera davantage axé sur les cas d’utilisation professionnels et remplacera éventuellement votre ordinateur portable ou votre configuration professionnelle. Cet appareil haut de gamme aura une ergonomie améliorée et une réalité mixte en couleur pour mélanger de manière transparente la réalité virtuelle avec le monde physique. Nous développons également le suivi oculaire et le suivi du visage afin que votre avatar puisse établir un contact visuel et des expressions faciales, ce qui améliore considérablement votre sentiment de présence. C’est aussi un bon exemple de la raison pour laquelle nous développons du matériel en plus des plateformes sociales. Nous apportons Horizon à d’autres plateformes, mais si vous souhaitez être en mesure d’établir un contact visuel ou de traduire automatiquement vos expressions faciales physiques via votre avatar en temps réel, notre matériel vous offrira la meilleure expérience possible dans le métavers, que vous jouiez à un jeu ou que vous rencontriez des collègues dans Horizon Workrooms. Nous partagerons plus de détails sur le Project Cambria dans les mois à venir, alors que nous nous préparons à le lancer.

Les Meta Quest restent donc pour aujourd'hui et encore quelque temps la plateforme de jeu de référence. Il n'est donc pas encore l'heure de passer à la prochaine itération. Meta en est conscient et même si l'arrivée du Quest 2 a sonné le glas pour les utilisateurs du Quest 1, beaucoup y voyant une obsolescence programmée de longue date, Mark Zuckerberg souligne par ces mots que le Project Cambria sera lui dédié à une utilisation professionnelle et qu'il remplacera éventuellement votre ordinateur portable.

Entendez par là que ce prochain casque disposera d'une configuration plus musclée pour des interactions plus poussées, une intégration sociale et AR elle aussi plus évoluée avec la prise en charge d'applications dédiées au travail et à la collaboration, tout comme Horizon ou encore la suite Infinite Office. Le Cambria fera aussi office de vitrine technologique de la marque. Il ne sera pas non plus à la portée de toutes les bourses, car beaucoup plus évolué technologiquement que ses prédécesseurs, notamment avec l'ajout du suivi des yeux, des expressions faciales, d'un Passthrough haut en couleur, de nouveaux contrôleurs sans anneaux disposant d'un tracking intégré ainsi que de lentilles pancake.

Il est donc peu probable que des jeux réservés actuellement aux Quest 1 et 2 soient développés uniquement ou tout du moins retravaillés pour tourner sur le Cambria dans de meilleures conditions, car le marché n'est clairement pas le même. Les applications professionnelles, par contre, se verront ouvrir de nouvelles opportunités.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.