RUMEUR sur Project Cambria : des images du prochain casque de Meta (Oculus) sont désormais sur la Toile !

Le YouTubeur SadlyItsBradley affirme avoir vu des photos réelles du modèle de production du casque de réalité mixte de Meta, connu sous le nom de Project Cambria. Bien qu'il ne partage pas les photos sources, Bradley a collaboré avec un modeleur 3D (Marcus Kane) pour créer via Sketchfab un rendu détaillé de ce que montrent lesdites photos.

Dans cette vidéo, Bradley s'exprime à propos des caméras disposées sur le casque et met en évidence un pod de capteurs cachés sous le couvercle avant. Selon lui, il contiendrait deux caméras et deux capteurs servant sans doute à tracker la profondeur de champ. Le YouTubeur trouve la compacité du casque VR particulièrement remarquable par rapport aux modèles actuels. Au niveau du système optique, des lentilles de type « pancake » seraient envisagées.

Voici les rendus 3D de ce que pourrait être le prochain casque associé au Project Cambria :







Bien entendu, certaines de ces informations et spéculations, et même une grande partie de l'apparence de l'appareil, ont d'ores et déjà été annoncées par Meta lui-même l'année dernière (voir article).

Petite présentation du vidéaste SadlyItsBradley :

Travaillant dans le milieu de la réalité virtuelle en tant que XR Material Analyst, sa position lui permet ainsi de traquer sans relâche les rumeurs et informations relatives aux prochains casques VR. Il affirme également que Project Cambria a atteint sa phase « DVT », autrement dit qu'il serait quasiment prêt pour entrer en production !



