RUMEUR : Meta prévoirait 4 nouveaux casques d'ici 2024

Les rumeurs concernant les nouveaux casques de réalité virtuelle vont bon train, mais sont toujours à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, la dernière en date provient de The Information qui prétend avoir vu la feuille de route du géant Meta concernant ses plans AR/VR.

Selon la source, le Project Cambria que nous décrivions il y a peu comme étant le potentiel remplaçant de nos ordinateurs portables sera disponible, après correction de la part d'un porte-parole de Meta, à un prix nettement supérieur à 800 dollars. Le Project Cambria ou « Quest Pro » tel que nous le connaissons laisserait place à un successeur, nom de code « Funston » dès l'année 2024.

Mais ce n'est pas tout, toujours selon The Information, Meta lancerait deux nouvelles itérations du Quest, noms de code « Stinson » et « Cardiff » respectivement en 2023 et 2024. En mars 2021, Mark Zuckerberg avait déjà annoncé que sa société travaillait déjà sur les prochaines générations du Quest. Quoi qu'il en soit, ces informations sont à prendre avec des pincettes, nous imaginons déjà les utilisateurs actuels grincer des dents. Aussi, ces itérations ne seront peut-être pas des nouvelles versions à proprement parler, mais des évolutions mineures tout comme la Nintendo 3DS et la Nintendo 3DS XL. La firme avait annoncé que le Quest 2 aurait une longue vie.

