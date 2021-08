Oculus Quest 2 : testez la réalité mixte grâce à l'API Passthrough que les développeurs adorent !

La réalité mixte



Avec l'arrivée de la version V31 du logiciel Oculus Quest, Facebook avait annoncé mettre à disposition des développeurs, la nouvelle API Passthrough afin d'ouvrir les portes du monde de la réalité mixte. MR pour les intimes, la réalité mixte est un terme combinant la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR). L’utilisateur, dans un environnement réel, peut superposer à la réalité des informations 3D numériques, comme des objets, décors ou informations par l’intermédiaire d’un casque de réalité augmenté porté sur la tête. Les mouvements et déplacements de l’utilisateur sont suivis dans l’espace et il est alors possible d’interagir physiquement avec l’environnement virtuel superposé au monde réel (pour plus de définitions sur la réalité virtuelle, nous vous conseillons notre Lexique de la VR).

Les développeurs ne se sont pas fait prier, car en l'espace d'à peine un mois, nous voyons fleurir de toute part des expériences et tentatives d'implémentation de la nouvelle interface de programmation de Facebook. Ce dernier profite de ce nouvel engouement pour prendre le pouls auprès des joueurs et créateurs de jeux vidéo. La technologie a du potentiel, nous pouvons d'ores et déjà nous en apercevoir ici, avec bientôt le support de la collaboration virtuelle et réelle dans la vie professionnelle de tous les jours. Qu'à cela ne tienne, même si l'Oculus Quest souffre d'une visualisation du monde réel par le biais de ses caméras, de piètre qualité, l'avenir semble bien être dans cette réalité mixte.

Liste des expériences



Sans entrer dans le milieu professionnel, nous vous proposons ici un condensé d'applications portées en réalité mixte. De quoi se donner une idée de la techno en devenir tout en sachant que ce n'est qu'un début. Notez que pour les essayer, il faut avoir activé le mode développeur sur son casque VR.

Gravity Lab : concevez et résolvez des énigmes complexes dans ce jeu de puzzle axé sur la physique et la gravité zéro à l'aide d'objets ayant leurs propres capacités. Le principe est assez simple, en utilisant de nombreux outils, vous allez devoir amener des particules d’un point A à un point B. (lien Reddit)



Crazy Kung Fu : devenez un maître du kung-fu et travaillez vos réflexes, votre force et votre précision. Vous vous battrez contre un mannequin d’entraînement en bois, en utilisant vos mains ainsi que votre corps pour frapper, bloquer et esquiver les différents bras qui tournent. (lien SideQuest)



Cubism : mettez votre esprit au défi avec ce jeu de réflexion en assemblant des formes de plus en plus complexes à l'aide de blocs colorés. (lien Twitter)



Cactus Cowboy : soyez le roi du désert et de Cactus City et libérez Cactus World en proie aux envahisseurs extraterrestres à l'aide de votre arsenal et distribuez des tartines pleines d'épines aux ennemis robots. (lien SideQuest) MRTK (Mixed Reality Toolkit) Samples : un condensé de ce qu'il est possible de faire sur les Microsoft Hololens 2, porté sur l'Oculus Quest. (lien SideQuest)







AR Demo : un ensemble de possibilités vous sont données afin jouer dans votre espace de jeu, dont de la manipulation de cubes qui réagiront avec votre plancher, mais aussi la colorisation de votre environnement. (lien SideQuest)





Configuration via SideQuest



À l'heure actuelle, l'API Passthrough n'est pas disponible officiellement, elle est encore en développement, mais est accessible comme l'a été le support du 120 Hz. Il sera donc nécessaire d'activer la fonctionnalité sur notre casque via le logiciel SideQuest, en vous rendant dans les Device settings & tools (1) puis en activant le mode Expérimental (2).





Ce n'est que le commencement. Les expériences restent pour l'instant assez simples, mais sont vraiment impressionnantes. Certes, les jeux proposés n'offrent que l'incrustation sur le fond de notre pièce, mais MRTK donne le ton avec la possibilité de manipuler, poser, déplacer, agrandir tout un tas d'objets et de positionner des fenêtres où bon nous semble dans notre espace.

Un avant-goût de futur ou tout simplement la transposition des atouts de la réalité augmentée au monde de la VR ? Les expériences gagneront en crédibilité lorsqu'il y aura une interaction avec notre environnement réel. À l'instar d'AR Demo, les cubes que nous jetons rebondiront sur notre chat, ou bien les fenêtres se colleront d'elles-mêmes sur les surfaces de notre pièce. C'est aujourd'hui la limite de ces premières expériences, nous ne profitons que de l'incrustation du fond et de la superposition du rendu virtuel, mais pas encore pleinement de la reconnaissance des lieux, de la profondeur, du relief de ce qui nous entoure ainsi que de l'occlusion. Mais ça ne saurait tarder, les prochaines occurrences de l'Oculus Quest tireront à n'en pas douter pleinement parti du monde extérieur et son affichage à l'écran ne restera pas noir et blanc. Il va cependant falloir être patient, car l'Oculus Quest 3 n'est prévu que pour 2022.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, à cause de la rupture de stock actuelle, il vous faudra patienter tranquillement jusqu'au 24 août 2021 pour pouvoir de nouveau vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 € ou 449,99 € (prix conseillés).

