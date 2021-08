Oculus Quest 2 : Horizon Workrooms, le logiciel de travail à distance en VR, ou pas, est disponible en open bêta !

Avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19, les habitudes de travail ont largement changé. Si la présence physique en entreprise reste globalement toujours la norme, nombreuses sont celles qui offrent aujourd'hui la possibilité de travailler depuis chez eux à leurs salariés. Cet exercice n'est d'ailleurs pas toujours simple pour ceux qui ont une petite famille vivante qui trouve toujours un truc à demander. Autre problématique, travailler devant un écran n'est pas aussi immersif et motivant que se retrouver dans une même pièce pour traiter un sujet. C'est là que la VR peut apporter une solution efficace et nombreuses sont déjà les applications qui permettent de travailler en immersion comme Immersed, ENGAGE, Glue, MeetinVR, Villa: Team Collaboration Platform, vSpatial, Spatial ou encore Arthur.

Aujourd'hui, c'est au tour de Facebook d'annoncer un logiciel permettant de travailler avec ses collègues via un bureau virtuel. Cette immersion tire parti des différentes technologies proposées par l'Oculus Quest 2, c'est-à-dire le suivi du bureau et du clavier en réalité mixte, le suivi des mains, la diffusion en streaming de son bureau, l'intégration de la visioconférence, l'audio spatial et les nouveaux avatars Oculus. Le géant américain annonce son produit comme l'ultime façon de travailler à distance avec ses collègues de travail qu'ils aient un casque VR ou pas puisque Horizon Workrooms fonctionne aussi via un navigateur internet. Le but est de travailler de façon « naturelle » en se voyant au travers des avatars et en communiquant directement par la voix ou des gestes, mais aussi d'avoir à disposition des fonctionnalités dont voici la liste :

Emportez avec vous votre bureau, votre ordinateur et votre clavier en réalité virtuelle :

Travailler à partir de la réalité virtuelle ne signifie pas que vous devez abandonner vos outils habituels. Les salles de travail en réalité mixte (VR + AR) permettent d'apporter votre bureau physique et votre clavier compatible avec le suivi dans la salle virtuelle avec vous, où vous pouvez les voir sur la table de réunion virtuelle devant vous. Combiné avec le nouveau bureau à distance Oculus App Compagnon pour Mac et Windows, vous aurez un accès rapide en un clic à l'ensemble de votre ordinateur depuis la VR. Vous pouvez prendre des notes lors de vos réunions, importer vos fichiers en VR, et même partager votre écran avec vos collègues si vous le souhaitez.

Sentez-vous plus connecté afin d'avoir des conversations plus naturelles en utilisant nos nouveaux avatars Oculus améliorés et la technologie audio spatiale. Nos nouveaux avatars, que nous avons lancés plus tôt cette année, offrent une grande variété d'options de personnalisation et sont plus expressifs et naturels. La conversation sonne plus réaliste aussi - avec notre audio spatial de haute qualité et à faible latence, vous entendrez les gens autour de vous en fonction de l'endroit où ils sont assis, tout comme cela serait dans une vraie pièce.

Chaque pièce de Workrooms offre un tableau blanc pour que vous puissiez esquisser des choses ensemble en temps réel. Pour la première fois, vous pouvez utiliser votre contrôleur d'une nouvelle manière en le retournant et en écrivant avec comme un stylo, soit sur le bureau physique devant vous, soit debout avec d'autres sur le tableau blanc. Vous pouvez également épingler des images de votre ordinateur sur le tableau blanc, puis les annoter et les revoir avec des collègues. Vos tableaux blancs restent dans les salles de travail aussi longtemps que vous en avez besoin, vous pouvez donc revenir à tout moment et continuer à travailler dans la même pièce. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez exporter n'importe quel tableau blanc hors VR de manière à le partager sous forme d'image sur votre ordinateur.

Vous pouvez configurer la disposition de la salle virtuelle en fonction de votre besoin. Que vous vous concentriez sur la collaboration, la conversation ou la présentation, il y a une disposition des sièges pour chaque occasion, et toute la pièce s'adapte de haut en bas pour s'adapter à la taille de votre groupe.

Tout le monde n'aura pas toujours un casque de réalité virtuelle à portée de main, donc vous pouvez également vous connecter à une pièce depuis votre ordinateur par appel vidéo. Vous pouvez inviter des collègues aussi simplement qu'en partageant un lien de réunion. Les participants vidéo apparaîtront sur un écran vidéo dans la salle virtuelle, tout comme dans une vraie salle de conférence. Nous prenons en charge jusqu'à 16 personnes en VR ensemble, et jusqu'à 50 personnes au total sur un appel, y compris la vidéo participante.

Workrooms est l'une de nos premières expériences ayant été conçues dès le départ pour utiliser ses mains, et non des contrôleurs, comme entrée principale. Cela aide à créer une expérience sociale plus naturelle et expressive et vous permet de basculer plus facilement entre des outils physiques tels que votre clavier et vos contrôleurs en cas de besoin.

Le site Web Workrooms l'application, proposée dans les pays où Facebook est disponible, facilite la collaboration que vous soyez en VR ou sur votre ordinateur. Chaque pièce est équipée d'une place sur le Web pour capturer des notes et des éléments pendant que vous êtes en réunion, partagez des liens et des fichiers, et discutez avec votre équipe. Vous pouvez également synchroniser votre Outlook ou calendrier Google pour faciliter la planification des réunions et l'envoi d'invitations.

Facebook précise que notre utilisation de Horizon Workrooms ne génèrera aucune collecte d'informations à des fins publicitaires que ce soit pour le réseau social ou via des applications tierces. Ceci est valable pour les conversations, les données ou encore les images fournies via les caméras de tracking pour le Passthrough. Enfin, les autres personnes ne peuvent pas voir l'écran de notre ordinateur dans Workrooms à moins que nous ne choisissions de le partager et les autorisations que nous accordons pour l'application Oculus Remote Desktop ne sont utilisées que dans le but d'autoriser la diffusion en continu de notre ordinateur vers notre casque VR. Un outil de signalement est à disposition en cas de comportement inadéquat de la part d'un collaborateur.

Si jamais vous avez besoin d'un tel outil, vous pouvez récupérer gratuitement Horizon Workrooms (bêta) sur l'Oculus Quest Store. À noter, il est annoncé comme non compatible avec l'Oculus Quest 1, mais cela reste encore à vérifier.