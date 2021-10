Grand Theft Auto: San Andreas, le classique de Rockstar annoncé en réalité virtuelle sur Oculus Quest 2 !

Outre le focus mis sur le metaverse, le live Connect 2021 du groupe Facebook a été l'occasion pour Mark Zuckerberg de parler jeux vidéo et d'annoncer un projet à destination de l'Oculus Quest 2 que nous n'aurions pas imaginé. Oui, Grand Theft Auto: San Andreas ne va pas se contenter de revenir d'ici quelques jours dans la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, mais va également être porté en réalité virtuelle !

Hormis l'annonce en elle-même, le site d'Oculus ne nous a pas appris grand-chose de plus malheureusement :

Aujourd'hui à la Connect, nous avons annoncé que le classique de Rockstar Games Grand Theft Auto: San Andreas est en développement pour Quest 2. Obtenez une nouvelle perspective de Los Santos, San Fierro et Las Venturas en découvrant (à nouveau ou pour la première fois) un des mondes ouverts les plus emblématiques du jeu vidéo. Il s'agit d'un projet en gestation depuis de nombreuses années, et nous avons hâte de vous en montrer plus.

