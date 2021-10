Meta : à partir de 2022, nous n'aurons plus besoin d'un compte personnel Facebook pour nous connecter au Quest

En voilà une bonne nouvelle ! Les utilisateurs des casques Oculus n'avaient clairement pas apprécié d'être dans l'obligation de lier leur compte Facebook personnel pour pouvoir entrer dans la réalité virtuelle. Cette obligation avait été jugée extrêmement discutable au regard du RGPD. Il se pourrait que la communauté ait été entendue.

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, aka Meta a déclaré lors de la conférence Connect 2021 avoir entendu nos commentaires et travailler à faire en sorte de ne plus se connecter à un Quest via notre compte Facebook personnel. C'est actuellement un problème pour beaucoup de gens et un frein pour les nouveaux venus et réfractaires du réseau social. Tout le monde ne souhaite pas que son profil sur les réseaux sociaux soit lié d'une façon ou d'une autre aux expériences du métavers.

Andrew Bosworth, vice-président de la branche VR/AR de Meta (Facebook Reality Labs et bientôt Reality Labs) a précisé :

Comme nous nous sommes davantage concentrés sur le travail et que nous avons entendu les commentaires de la communauté VR plus largement, nous travaillons sur de nouvelles façons de se connecter à Quest qui ne nécessitent pas de compte Facebook, prévues dans le courant de l’année prochaine. C’est l’un de nos domaines de travail les plus prioritaires actuellement en interne.

L'exigence du compte Facebook actif et vérifié appartiendra donc bientôt au passé. Fini alors les bannissements de comptes. Il est bon de se sentir écouté. Cependant, ne voyez pas forcément ici un pas vers la sauvegarde de notre vie privée, mais plutôt une dissociation de notre profil Facebook avec celui d'Horizon dédié au métavers. Nous en saurons plus dans les semaines et mois à venir.

Dans tous les cas, Mark Zuckerberg s'est voulu rassurant sur le fait que cette nouvelle connexion ne nous fera pas perdre l'accès au contenu déjà acheté.