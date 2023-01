INSOLITE Meta Quest 3 : un artiste 3D propose un modèle téléchargeable créé à partir des leaks de Bradley Lynch

Si le Meta Quest 3 a été confirmé par Meta pour sortir cette année, beaucoup de leaks et autres rumeurs ont été annoncés depuis, et pour cause, le casque reste très attendu. Pour les retardataires, vous pouvez vous rattraper ici, ici et ici.

Souvenez-vous, lors de nos articles précédents, le design du Meta Quest 3 avait été révélé. Et bien avant lui, rappelons-nous que celui du Meta Quest Pro avait lui aussi été leaké et s'était avérés. Il y a donc de fortes chances que ce qui va suivre soit proche du modèle qui sera commercialisé.

L'artiste 3D Alvin Suen s'est donc mis en tête de créer un modèle 3D basé sur les plans CAO du prototype présumé du Meta Quest 3. Si vous souhaitez le voir en 3D, cliquez sur ce lien. Si vous souhaitez aller plus loin, via l'application Sketchfab, il est possible de voir ledit casque dans votre environnement par le biais de la réalité augmentée, et ainsi mieux appréhender ses dimensions. Il est également possible de le faire depuis le navigateur web du Meta Quest ou par le biais de l'application Figmin XR.

Bien entendu, et vous l'aurez remarqué au premier coup d'œil, la face avant du casque arbore trois protubérances allongées. Il s'agit en réalité et respectivement d'une paire de caméras en noir et blanc et RGB, ainsi que d'un capteur de profondeur (espérons qu'il ne soit pas fictif - voir article).

Tout ce dispositif servira bien évidemment au suivi spatial, au passthrough couleur et à un meilleur suivi des mains (handtracking). Tout indique que le casque sera taillé pour la réalité mixte.

Les contrôleurs ont été redessinés par l'artiste afin de mieux les faire correspondre à la couleur du Meta Quest 3. Cela dit, il semble peu probable que les contrôleurs du Meta Quest Pro se retrouvent livrés avec le Meta Quest 3 compte tenu leur prix élevé (350 €) mais nous supposons, à l'instar du Meta Quest 2, que ceux-ci seront compatibles avec le Meta Quest 3. Rendez-vous à la page suivante pour notre récapitulatif Applications.

En attendant un Meta Quest 3, le Meta Quest 2 est disponible à la Fnac, Darty ou encore Amazon à partir de 449,99 €.