Meta : vous pourrez bientôt effectuer des appels vidéo à partir du casque VR même tout nus

Avis aux réfractaires de l'appel vidéo, Meta pourrait vous donner envie de sauter le pas. Nul besoin d'enfiler un pantalon, de se maquiller, de se coiffer... une fois représenté par votre avatar, vous pourrez en toute quiétude vous montrer sous votre meilleur jour. Un premier pas vers le métavers ?

Si nous n'entendons plus parler des ambitions premières de M.Zuckerberg, en ce qui concerne les mondes virtuels, la fonctionnalité sur laquelle Meta planche en ce moment y fait fortement penser. Si les connaisseurs rappelleront qu'il est bien possible d'aller sur Horizon Worlds ou Workrooms pour le faire, ladite feature est absente des réseaux sociaux, du moins en VR.

Eh oui, depuis peu, il est possible pour les Américains de converser sur Messenger avec leurs avatars dans l'application Android et iOS. C'est Vishal shad, vice-président du métavers chez Meta, qui a vendu la mèche à nos confrères d'Upload VR : l'entreprise travaille également sur la possibilité d'effectuer des appels vidéo (via nos avatars) depuis les casques Meta. Bien entendu, c'est le Meta Quest Pro qui permettra de donner un peu plus de vie dans les échanges, notamment par le suivi du visage et des yeux, les Meta Quest 2 et 3 en étant dépourvus.

L'envie d'effectuer des appels vidéo à l'aide d'avatars n'est pas nouvelle, en 2017, l'application PCVR Facebook Spaces permettait déjà de le faire, mais fut supprimée en 2019 afin de mettre en avant Horizon Worlds, avec le succès fort mitigé que vous connaissez. Après avoir remis le Facebook Live streaming dans la v56 qui arrive bientôt, après avoir fermé Crayta (qui avait pourtant un plus gros potentiel qu'Horizon), après être revenu dans le gaming, le doute n'est plus possible : la firme se cherche encore.

Intéressé par le Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon à partir de 349,99 €.