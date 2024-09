TOP 10 Meta Quest Store : meilleures ventes VR de la semaine, vous n'êtes pas prêts !

Quels sont les jeux qui se vendent le plus sur le Meta Quest Store ? Avec plus de 1300 applications disponibles, dont une grande partie en early access (AppLab), il y a de quoi se faire plaisir. Cependant, il faut bien l'admettre, nous n'étions pas prêts à voir ce qui va suivre.

10 - Job Simulator

Le dixième jeu le plus vendu cette semaine est Job Simulator. Sorti initialement en 2016 sur PC, il est arrivé sur le Meta Quest Store en 2018. Dans ce jeu, nous sommes plongés dans un monde futuriste où les robots occupent tous les emplois humains. De ce fait, ces derniers, devenus oisifs, s'amusent en entrant dans un « Simulateur de travail » pour découvrir les joies du salariat en devenant garagiste, employé de bureau, caissier ou encore chef cuisinier. Malgré son ancienneté et ses graphismes en low-poly, Job Simulator reste un incontournable pour s'initier à la VR.

À la neuvième place, nous trouvons Shave & Stuff. Sorti le 20 avril 2023, ce titre nous plonge dans la peau d'un barbier-tatoueur (oui, c'est un mélange original) et nous permet de changer le look des clients grâce aux nombreux outils à notre disposition. Noté 4,9/5 avec plus de 2200 avis, ce jeu en low-poly semble plaire, aussi surprenant que cela puisse paraître. Si le concept vous séduit, c'est sans doute le moment de l'acheter, car il est actuellement en promotion avec 30 % de remise grâce au code SEP30.

08 - Bonelab

À la huitième place, nous trouvons Bonelab, un jeu d'action, d'aventure et de tir sorti en 2022, noté 4,6/5 avec pas moins de 26 000 avis. Impressionnant. Côté histoire, nous incarnons un condamné à mort qui découvre un laboratoire secret sous la ville de MythOS. Utilisant des systèmes physiques réalistes et un large éventail d'armes, il faudra affronter une série d'expériences difficiles et faire des découvertes pour trouver un chemin vers la vérité.

En septième position des ventes, Attack on Titan VR: Unbreakable, sorti cette année, est toujours en early access. Cette version donne accès au premier chapitre sur les deux prévus pour la version finale. Dans la peau d’une recrue du Bataillon d'Exploration, armée de l'« Équipement de Mobilité Omnidirectionnelle » et de deux lames, il faut se déplacer, tel Spider-Man, au-dessus des toits et sur les immenses murs d’enceinte pour défendre les habitants des Titans envahisseurs. Le jeu manque sérieusement de finitions et de vie à l'intérieur de la ville, mais son prix de 5 € et la promesse de mises à jour avant la sortie officielle, de nouveaux chapitres (payants) et d’un mode coopératif à venir peuvent donner envie de l'essayer… Preuve en est, il est 7e des ventes de la semaine.

06 - Among US VR

En sixième position, nous trouvons Among Us VR, le portage en réalité virtuelle du grand classique multijoueur de la trahison et des supercheries, si cher à nos bambins. Cette version VR, très immersive, permet à 4 à 10 joueurs de participer et offre, sans doute, la manière la plus fun de jouer à ce jeu. Pour être tout à fait honnêtes, vu le public visé, qui n'est pas forcément équipé de casques de réalité virtuelle, nous sommes tout de même très étonnés de retrouver ce jeu dans le top 10 des meilleures ventes de la semaine. Il est actuellement en promotion avec 30 % de remise grâce au code SEP30.

05 - Beat Saber

Sorti en 2021, Beat Saber est LE jeu de rythme en VR le plus connu au monde, y compris de ceux qui ne possèdent même pas de casque de réalité virtuelle (Merci la pub Facebook & Instagram). L'objectif est de trancher des cubes qui arrivent vers nous au rythme de la musique et dans le sens indiqué par les flèches. Simple à comprendre, difficile à maîtriser, ce jeu attire aussi bien les personnes voulant s'amuser et se défouler pendant quelques minutes que ceux cherchant à battre des records. Régulièrement agrémenté de nouveaux packs additionnels, l'intérêt pour ce jeu ne semble pas faiblir et il est, cette semaine, en 5e position des meilleures ventes sur le Meta Quest Store.

Sorti en 2021, Blade & Sorcery: Nomad est noté 4,3/5 par plus de 49 000 joueurs. C’est un bac à sable médiéval fantastique mettant l'accent sur les combats au corps à corps, à distance et magiques, grâce à un système d'interaction et de combat réaliste basé sur la physique. Conçu exclusivement pour la VR, les collisions sont définies par des hitboxes précises, les objets ont un poids et respectent les lois de la physique, les créatures possèdent une physique corporelle complète et les épées peuvent percer des matériaux souples ou dévier la magie. Il semble donc toujours être d'actualité puisqu'il est cette semaine 4e des meilleures ventes sur le Meta Quest Store.

03 - I Am Security

"T'as des baskets, tu rentres pas !" La réplique culte du sketch du videur de Maxime est tout à fait d'actualité dans I Am Security. En effet, notre tâche est ici de déterminer qui peut entrer dans le club et qui ne le peut pas, en fonction de certains critères. Des invités pourraient essayer de se faufiler avec des objets interdits, et c'est à nous de les détecter avec divers outils, tels que des détecteurs de métaux et des scanners. Sorti en juin dernier, I Am Security est noté 4,8/5 mais avec seulement 848 avis. Malgré tout, il est 3e des ventes sur le Meta Quest Store cette semaine.

02 - I am Cat

Sorti en mai 2024, I Am Cat est une aventure bac à sable centrée autour d'un chat que nous incarnons. Nous habitons dans une maison appartenant à une mamie, ce qui laisse imaginer tout ce que nous allons devoir vivre et lui faire subir, car un chat, comme vous le savez, est particulièrement taquin. Noté 4,9/5 avec plus de 5000 avis, il faut reconnaître que le jeu semble plaire à tous ceux qui l'achètent, et cela risque de continuer puisqu'il se trouve en deuxième position des meilleures ventes de la semaine.

01 - Waltz of the Wizard

Sorti fin 2019, Waltz of the Wizard est aujourd'hui en tête des ventes de la semaine passée sur le Meta Quest Store. Noté 4,5/5 par presque 3000 joueurs, il semble que ce jeu soit une valeur sûre pour ceux qui aiment le genre magique et mystique. Nous y incarnons un sorcier qui doit combiner des ingrédients arcaniques dans un chaudron bouillant avec l'aide d'un assistant crâne torturable, afin de se lancer dans une aventure au cœur d'un monde, nous citons, "absurdement interactif et mystérieux". Il faut reconnaître que, vu comme ça, cela donne envie.