Meta Quest 3 : le suivi intégral du corps est prévu pour bientôt mais avec un mais peut être gênant !

Nous y sommes, après vous l'avoir teasé en long et en large depuis ces dernières années (ici, ici et ici), le suivi intégral du corps est désormais assez mûr pour être intégré prochainement au Meta Quest 3, soit le plus gros bouleversement à venir depuis l'avènement du handtracking (suivi des mains).

Le Meta Quest 3 devrait bénéficier via une mise à jour en décembre prochain du suivi intégral du corps. Si la chose est possible, c'est parce que les caméras latérales du casque arrivent à suivre l'épaule, le torse, les coudes et les poignets. Cette technologie, qui a pour nom Inside-Out Body Tracking (suivi du corps à l'intérieur et à l'extérieur, IOBT) sera exclusif au système Meta Quest 3 (pour des raisons matérielles évidentes). Nous ne sommes donc plus, comme avant, dans l'estimation de la position de notre corps par rapport à celles de nos mains et de notre tête (IK).

Concernant le suivi des jambes, celui-ci sera en revanche bien compatible avec l'ensemble des systèmes Quest récents (Quest 2 & Quest Pro). Contrairement à l'IOBT, il s'agira d'une estimation par un modèle d'IA "de pointe", prenant comme point d'entrée le haut du corps. Generative Legs (GL) arrivera dans la même période que l'IOBT.

Meta nous a prouvé lors de sa Connect 2023 qu'il était désormais possible de lier rapidité et intelligence artificielle, et ce, sans oublier son intégration possible dans le gaming, nous ne pouvons que saluer l'initiative ! Vous pourrez désormais esquiver les ballons en VR (Dodge Arcade), manier vos armes "comme en vrai"(Swordsman VR), et bien plus encore. Cela risque bien de devenir le point fort et l'exclusivité du prochain Meta Quest 3, à l'instar du PSVR 2 qui a celui du HDR et des retours haptiques de pointe.

Petit bémol tout de même à signaler, le suivi des jambes, étant basé sur une estimation de positions, n'intégrera pas certains de vos mouvements (monter les genoux, croiser les jambes, ne faire bouger que le pied) mais le principal y est : sauter, esquiver, s'accroupir, faire de la boxe, du cricket, du tennis de table (et ce, sans que la précision en pâtisse). Nous espérons toutefois que le suivi des jambes soit suffisamment bon pour nous permettre enfin de tirer dans un ballon, ou de se déplacer en jeu en faisant du surplace.

Le Full Body Synthesis (IOBT + GL) sera compatible (et exclusif au Meta Quest 3) dès son lancement avec Swordsman VR, Supernatural et Drunkn Bar Fight. Le SDK sera disponible pour les autres développeurs au même moment.

Le Meta Quest 3 est désormais disponible en précommande sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.