Meta Quest : la mise à jour v56, entre bugs et améliorations

La firme américaine vient de publier sur son blog les nouveautés du firmware V56 des Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. Comme toujours, cette annonce vient en amont de la sortie effective de cette mise à jour et il faudra faire preuve de patience pour la voir arriver sur nos casques. Nous le rappelons à toutes fins utiles, les MAJ sont déployées et activées aléatoirement sur les casques (lire article), ne vous inquiétez donc pas si vous ne recevez pas rapidement les fonctionnalités décrites ci-dessous.

Après, les impatients ayant activé le canal PTC (celui des bêta testeurs) ont déjà la bête installée mais rencontrent malheureusement quelques problèmes (bêta oblige). Pour éviter ce genre de désagréments, ne participez simplement pas à ce programme.



I - Handtracking 2.2





Meta travaille toujours à l'amélioration de son système de suivi des mains. Souvenez-vous, avec la version 2.1 (lire article), le handtracking était à deux doigts d'être parfait, là, nous pouvons sans prétention en retirer un tant l'amélioration est visible. C'est surtout la latence qui a été fortement réduite. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car c'est de loin l'élément qui permettra de faire adopter ladite technologie aux plus réfractaires des joueurs.

Meta annonce que le suivi des mains se rapproche de l'expérience des contrôleurs, grâce notamment à une réduction de la latence de l'ordre de 40 % lors d'une utilisation normale et de 75 % lors de mouvements rapides. Côté développeur, le Fast Motion Mode (FMM) permet aux créateurs de jeux et applications d'activer l'amélioration des mouvements rapides, fortement recommandé pour les logiciels de rythme et de fitness.

Voici une nouvelle application à même de démontrer les prouesses de cette nouvelle version :

II - Mise à jour automatique des applications et du firmware pendant que le casque recharge.



Il est désormais possible de laisser le Meta Quest effectuer la mise à jour des applications et du système s'il détecte, une fois éteint, qu'il est branché. Cela apporte un certain confort à l'utilisateur, ce dernier n'étant plus tenté d'abandonner l'idée de jouer par des MAJ aussi lourdes que nombreuses.

III - Restez connectés !







Dorénavant, lorsque l'utilisateur démarrera un appel, un fil de discussion apparaîtra, affichant les membres inclus dans la conversation. Si vous avez l'habitude de jouer avec un groupe d'amis bien défini, il sera plus aisé de se rejoindre en un clic, tous les membres étant invités à votre appel. Il sera évidemment possible de s'appeler en 1v1.

IV - Local dimming automatique (Meta Quest Pro uniquement)







Le local dimming est un procédé permettant d'afficher des noirs plus profonds pour des écrans non-OLED. Comme son nom l'indique, il s'agit d'augmenter l'intensité lumineuse par régions et non plus de façon homogène sur l'écran. Si la technique permet de s'approcher des écrans OLED, il y a une contrepartie, du blooming (éblouissement) peut subvenir car le casque possède seulement 500 mini-LED pour 4 millions de pixels, comprenez alors que certains pixels foncés adjacents à des pixels clairs seront également éclairés. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation qui en est faite et la perception sera différente d'un individu à l'autre.

Quoi qu'il en soit, il sera possible de désactiver ou non la fonctionnalité, même chose pour les développeurs qui pourront au choix l'activer ou non dans leurs applications.

V - Le live Streaming sur Facebook revient





Supprimé en 2021 faute de succès,, " à la demande générale".la possibilité de voir (de manière persistante) le chat en direct et le nombre de personnes qui regardent la diffusion.

Rien ne dit si la feature permettra à terme de pouvoir streamer en dehors de Facebook, auquel cas, nous vous tiendrons au courant.

VI - Sous-titres automatiquement générés dans certaines applications









Nous y sommes... ou presque puisqu'il sera possible d'obtenir des sous-titres pour toute lecture audio se déroulant sur les applications Quest TV, l'onglet Explore et le Meta Quest Store. Meta annonce étendre cette fonctionnalité à d'autres applications.

Si la fonctionnalité est louable, notamment pour les malentendants, nous espérons qu'une traduction automatique de qualité puisse s'y superposer, ne serait-ce que pour permettre aux anglophobes de parcourir les jeux qu'ils n'auraient pas pris sans, et de comprendre a minima l'histoire du jeu pour le terminer convenablement.

VII - Remappage des boutons







Il sera désormais possible de mapper les boutons de vos manettes comme vous le souhaitez. Bien entendu, il ne sera pas possible de les désactiver (ex : empêcher le retour home pour que les joueurs en découverte de la VR ne sortent pas de l'expérience). Au même titre que les sous-titres, cela permettra aux personnes en situation de handicap de pouvoir profiter pleinement et confortablement de leurs contrôleurs.

Attention toutefois, si vous optez pour le changement des boutons, lors des phases tutorielles de vos jeux, le ou les boutons indiqués à l'écran ne seront peut-être pas ceux que vous utilisez en réalité. Autrement dit, il faut que le mapping des touches soit intégré dans les applications et les jeux pour prendre en compte vos propres changements.

VIII - Bugs et autres plaisirs du genre avec la bêta du firmware



Pour les plus curieux (ou aventureux) ayant activé l'option PTC, de nombreux problèmes sont à souligner : problème d'écran noir lors de l'utilisation d'applications 2D, guardian qui n'est plus mémorisé par le casque, crashs qui surviennent sur Air Link & Virtual Desktop, certains jeux bien officiels ne fonctionnent pas, des freezes surviennent aléatoirement sur les contrôleurs... vous l'aurez compris, ce canal beta n'est prévu que pour le test et non pour la stabilité.

Au niveau underground, cette mise à jour casse certaines applications lancées depuis les sources inconnues (ou en superposition) comme les launchers (les jeux ne se lancent pas). N'hésitez pas à regarder si une MAJ est disponible, les développeurs travaillant d'arrache-pied pour vous fournir un correctif le plus rapidement possible.

Aussi, il convient de rappeler que l'obtention de la v56 ne signifie pas pour autant que ces applications ne fonctionneront pas, car l'activation de certaines fonctionnalités restent indépendantes à votre numéro de version. Comme toujours, nous vous conseillons de ne pas vous ruer sur les dernières mises à jour, mais plutôt de laisser le casque les faire tout seul.

Enfin, n'oubliez pas que tout vous est expliqué dans notre live dédié :

