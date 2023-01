Meta Quest : le suivi des mains atteint sa version 2.1, simple évolution ou révolution ?

Chez Meta, la fonctionnalité handtracking (ou suivi des mains) a toujours fait office de « démo technique ». En effet, passé l'effet waouh des premiers instants, son manque de précision nous a toujours confortés dans l'idée de continuer à utiliser nos contrôleurs. En sommes-nous toujours au même point avec la dernière mise à jour en date ?

Alex Dufetel, responsable de l'interface Meta, déclare que la nouvelle mise à jour du suivi des mains est une mise à jour majeure. S'appuyant sur le deep learning et la correction d'erreurs, la version 2.1 devrait réduire considérablement les erreurs de suivi tout en amenant davantage de précision sur les mouvements de la main et des doigts. La perte de suivi devrait être moindre, la récupération plus rapide et le pincement plus efficace.

Nous restons toutefois prudents sur ces effets d'annonce. Le handtracking 2.0 était censé lui aussi être révolutionnaire (voir article), à l'essai, nous n'avions pas noté d'améliorations majeures, nous invitant naturellement au constat suivant : tant que le suivi des mains ne sera pas aussi précis et confortable que ne peuvent l'être les contrôleurs, ladite technologie ne sera jamais considérée comme étant au point, et ce bien que nous encouragions Meta à l'améliorer et non pas à l'abandonner.

Quid de cette version 2.1 ? Nous avons ressenti en effet une baisse drastique de la latence, proche du temps réel. Il nous est également possible, mieux que par le passé, de croiser les doigts façon papillon. En revanche, les collisions sont encore assez mal gérées dans l'ensemble, il suffit de passer la main l'une sur l'autre, de les coller ou de les placer dans un angle mort pour entrevoir les limites du système. Si ce n'est pas une révolution, il n'est pas usurpé de parler de réelle évolution.

Bien entendu, pour une utilisation optimale, nous vous conseillons vivement d'utiliser un bon éclairage, une pièce dépourvue de miroir et de retirer dans la mesure du possible tous les objets réfléchissants. Si vous souhaitez utiliser le suivi des mains dans sa dernière version et dans de bonnes conditions, nous ne pouvons que vous recommander d'utiliser le nouveau jeu Silhouette, sorti pour l'occasion. En effet, dans ce jeu, nous jouons avec l'ombre et la lumière pour résoudre les énigmes proposées, ce qui vous demandera un peu de doigté :

Comme pour la version 2.0, cette nouvelle version du suivi des mains fonctionnera sur toutes les applications et l'ensemble des jeux utilisant le handtracking, et ce sans que les développeurs aient besoin de revoir leurs copies.

