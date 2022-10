Meta Quest Pro et Quest 2 : le Hand Tracking 2.1 expliqué clairement en vidéo

Rappelez-vous, la version 2.0 du Hand Tracking est arrivée en mai dernier sur nos Meta Quest 2 puis récemment sur le Meta Quest 1. Bien que perfectible, nous avons senti une légère amélioration de ladite technologie, et même si le retour des développeurs est globalement enthousiasmant, nous sommes encore bien loin du confort qu'apportent les manettes, et ce n'est pas l'haptique des Touch Pro qui risque de changer la donne !

À propos de cette fameuse version 2.1, Meta a déclaré :

Nos chercheurs et ingénieurs ont développé une nouvelle méthode de deep learning pour mieux comprendre les poses de la main lorsque les caméras de l'appareil ne peuvent pas la voir ou lorsque celle-ci se déplace rapidement. Il est donc ici question d'une amélioration de la continuité du suivi par étape.

La version 2.1 devrait réduire drastiquement la perte de suivi de vos mains. Meta nous promet que si perte il y a, le temps de réapparition de vos mains sera instantanée. Comme Meta l'a annoncé ci-dessus, la prédiction sera globalement plus fine et la fiabilité du geste de pincement sera beaucoup plus importante.

Pour être clair, le Hand Tracking 2.1 sera de notre point de vue une évolution mineure. Il faudra attendre des années ou un autre matériel pour que le suivi des mains soit aussi bon qu'avec des contrôleurs. N'oublions pas également que le hand tracking est un excellent moyen de faire découvrir la VR à ceux qui ne sont pas versés dans le monde vidéoludique et pour qui les manettes sont synonymes de casse-têtes. Autrement dit, le suivi des mains pourrait aider à la démocratisation de la réalité virtuelle.

La fonction Hand Tracking 2.1 sera disponible pour les Meta Quest 2 et Meta Quest Pro plus tard cette année dans une mise à jour du logiciel. En attendant de pouvoir en profiter et si vous souhaitez toujours acheter le Meta Quest 2, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pouvez aussi trouver sur le site de bons PC pour gamers.