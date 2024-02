Meta Quest : la mise à jour v62 apporte énormément d'améliorations et de fonctionnalités supplémentaires, merci Apple !

" Apple is coming, Apple is coming ", les sirènes retentissent au sein de Meta et Mark Zuckerberg ne semble pas prêt à vouloir céder sa place de leader. Pour sûr, la concurrence a du bon et cette mise à jour v62 l'illustre parfaitement. Les fonctionnalités et corrections y sont nombreuses, faisons le point.

Disclaimer : Nous rappelons que les fonctionnalités et corrections que vous retrouverez dans notre article peuvent ne pas être activées, quand bien même votre casque est en v62 (lire notre article pour plus de détails).

Gestuelle simplifiée





A l'instar de l'Apple Vision Pro, il sera bientôt possible de piloter son application en maintenant le pouce et l'index pendant environ 2 secondes. Si nous avions l'habitude de recourir à cette astuce dans les jeux fonctionnant via le suivi des mains (handtracking), désormais, cela fonctionnera où que vous soyez.

Comment cela se traduit-il ? Le pincement opéré par le geste ouvre la barre du menu d'accueil du système Quest, un appui long permet de recentrer l'image (comme le fait le bouton Meta des contrôleurs Quest). Cette fonctionnalité de pincement est optionnelle et pourra être activée ou non dans les paramètres.

Prise en charge de la vidéo spatiale provenant d'un iPhone





Nous y voici, il sera possible de faire comme l'Apple Vision Pro, le prix en moins. Les vidéos spatiales seront désormais compatibles avec les appareils Meta Quest 2,3 et Pro. Attention, seul le Vision Pro ainsi que les deux modèles d'iPhone 15 (iOS 17.2) peuvent enregistrer des vidéos stéréoscopiques (3D). Vous pourrez retrouver lesdits fichiers dans la section Cloud Storage de l'application native "Files" de votre casque.

Le navigateur Quest supporte désormais les manettes de jeu





Réservé uniquement aux applications 2D ou à certains logiciels immersifs, le support des manettes passe la seconde. Il sera enfin possible d'utiliser nos contrôleurs lors de notre navigation web. C'est l'occasion parfaite pour jouer à ses jeux flash ou potentiellement profiter de certains services de cloud gaming/computing (Boosteroid, Shadow…).

La prise en charge des manettes se fera par Bluetooth ou en USB-C. Réjouissez-vous, la DualSense de Sony (PS5) et la Dualshock (PS4) seront désormais officiellement et entièrement prises en charge, soit de belles économies en perspective si vous n'aviez pas déjà de contrôleur Xbox.

Amélioration du multitâche





Baptisée App Continuity, la fonctionnalité que nous allons évoquer va clairement agrandir le champ des possibles. S'il était possible de lancer 3 applications en 2D en même temps, nous ne pouvions pas en plus lancer une application immersive (VR), c'était soit l'un, soit l'autre. Eh bien, désormais, comme vous le voyez ci-dessous, ce sera bientôt de l'histoire ancienne :

Some interesting changes to multi-tasking and multi-window view in Meta Quest OS v62 PTC, continuing from the improvements in v59:



- Panel movement and distance bar is back

- Panels persist when launching and exiting an "immersive" VR/MR app pic.twitter.com/21jUwSRN0g — Luna (@Lunayian) January 19, 2024

Amélioration du micro





La qualité du microphone est sujette à débat : certains le trouvent aussi bon que sur Meta Quest 2 quand d'autres hurlent au scandale. Eh bien, Meta va semble-t-il réconcilier tout le monde avec cette v62, censée supprimer les problèmes de claquements, de plosives (distorsions obtenues sur les mots contenants des P et des T) et autres bruits parasites.

Des voix plus audibles, un son plus équilibré et agréable, qui ne se coupe pas, qui se synchronise parfaitement au bon endroit lors d'un enregistrement, c'est tout ce que promet Meta, alors wait and see.

Amélioration de la réalité mixte





Pour certains titres RM, il faut que votre Meta Quest scanne la pièce pour la convertir en modèle 3D (Mesh). Si le procédé permettait jusqu'alors de garder en mémoire une seule et unique scène, désormais, l'application pourra stocker jusqu'à 15 maillages différents afin de minimiser le recours au scan à chaque redémarrage de l'application.

Amélioration du Quest Link





Le Quest Link (anciennement Oculus Link) est un moyen de connecter, de manière filaire, son casque à un PC VR-Ready. Nous pensions que Meta allait abandonner progressivement ses logiciels de stream PCVR, mais il semble qu'Apple est passé par là et que Zuckerberg n'a plus d'autres choix que de démontrer que son système "propose davantage que le concurrent, sauf le prix ".

Le Quest Link ainsi que l'Air Link supportent désormais le 120 Hz et les dernières cartes graphiques de Nvidia (RTX 4000). Aussi, une nouvelle fonction USB-Link Auto-Connect permettra, comme son nom l'indique, de reconnecter automatiquement votre casque en cas de coupure. Auparavant, nous avions le plus souvent droit à une image figée, ce qui forçait l'utilisateur à devoir redémarrer l'application, le jeu, voire les deux. Enfin, le suivi des mains sera, lui aussi, à l'honneur dans cette mise à jour pour les jeux PCVR. Bien entendu, cette MAJ s'accompagne également de correctifs de stabilité et de sécurité.

Facebook Livestreaming revient !





Meta souhaitait supprimer cette fonctionnalité en 2021, car personne ne l'utilisait, et comme toujours, il suffit de l'annoncer pour que la communauté ait envie de l'utiliser. Suite à la grogne des joueurs, la firme a rétropédalé et commence désormais à ressusciter sa fonctionnalité au fil des mises à jour.

Ainsi, si tout le monde pourra en bénéficier, ce sont bien sûr les Youtubeurs qui en profiteront le plus. Ces derniers pourront streamer du contenu sans devoir mettre le jeu en pause ou demander à une tierce personne de lire les commentaires.

Attention, vous devrez toujours utiliser un logiciel de streaming (ex : OBS) pour que cela fonctionne.

Vous le constaterez par-vous même, le nombre de corrections et de fonctionnalités démontre à quel point Meta s'affole par la venue du Vision Pro. Nous ne pouvons qu'espérer que ce jeu du chat et de la souris s'intensifie sur les mois, voire les années à venir, pour notre plus grand bonheur.

Le dernier casque de réalité mixte est disponible sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.