Meta Quest : la V50 amènera le contrôle tactile, le suivi du corps ainsi que l'amélioration du passthrough

La V50 débarque, amenant son lot de nouveautés ! Dans un premier temps, il nous sera donné la possibilité de contrôler l'interface de nos Meta Quest en appuyant dessus, comme si nous le faisions depuis un écran tactile. Dans un second temps, des lignes de codes feraient mention du body tracking. Enfin, le Meta Quest Pro disposera d'une mise à jour pour la correction de son passthrough. Il semble certain qu'à l'approche du PSVR 2 et du VIVE XR Elite, Meta mette les bouchées doubles pour concrétiser ses innovations... il était temps !

Tu touches ou tu pointes ?

Là où nous étions habitués à pointer l'interface à distance, la V50 propose de toucher les panneaux avec vos doigts, comme si vous le faisiez sur votre smartphone ou votre tablette. Bien entendu, si toucher « dans le vide » peut surprendre de prime abord, nous le faisons couramment dans les jeux VR, que ce soit avec ou sans contrôleur.





Meta est tout de même conscient que certains utilisateurs aimeraient obtenir des retours haptiques, comme c'est le cas pour certaines personnes lorsqu'elles appuient sur leur clavier tactile. Dans cette optique, il a acquis dernièrement une société spécialisée dans l'haptique. Si cela venait à se concrétiser, cela ferait l'effet d'une bombe dans le monde de la réalité virtuelle, surtout que le suivi des mains a été considérablement amélioré dans sa dernière version.



Pour le moment, il faut un petit temps d'adaptation. De plus, il est fortement recommandé de n'utiliser qu'une seule de vos deux mains pour naviguer dans l'interface, sans quoi vous multiplierez les faux pas. Autre élément important, nous ne pouvons pas (pour le moment), à l'instar d'un smartphone, zoomer ou dézoomer la page ou le menu que nous lisons. Enfin, et fort heureusement, il sera possible de désactiver ou non ce nouveau système de contrôle.

Body tracking (suivi du corps)



Découvert par deliciouspotato2 (ça ne s'invente pas), le suivi du corps et donc des jambes devrait être bientôt disponible pour nos Meta Quest.

Nous en avions parlé dans un article précédent, le suivi du corps intégral serait non seulement incroyable, mais constituerait un très gros point fort pour un Meta Quest 2 en bout de course et un Meta Quest 3 qui n'aurait que la puissance supplémentaire, le capteur de profondeur (pour la réalité mixte) et les lentilles pancake pour lui.

Le passthrough du Meta Quest Pro passe de très bon à excellent

Eh oui, la V50 permet d'apporter une correction importante au fameux passthrough du Meta Quest Pro qui a toujours était un bon cran en dessous du PICO 4 et qui ne permettait pas jusqu'alors de pouvoir lire à travers le casque. Désormais, les cartes sont rebattues avec cette nouvelle donne :

Vision à travers (de l'excellent au très bon) : VIVE XR Elite > Meta Quest Pro > PICO 4.

Le VIVE XR Elite possède un passthrough aussi net et précis que si vous mettiez vos lunettes de vue, avec des déformations périphériques qui sont vraiment minimes. Autrement dit, il sortira toujours grand vainqueur de ce combat, même contre un Meta Quest Pro.

Il faut cependant recontextualiser les choses : le VIVE XR Elite est sorti bien après le Meta Quest Pro et ce dernier est bien plus cher qu'un PICO 4. Autrement dit, chaque casque dispose, dans sa gamme de prix (en dehors d'un Meta Quest 2 et d'un PSVR 2) d'un passthrough plus que confortable.

Enfin, nous rappelons à toutes fins utiles que chez Meta, l'obtention de la dernière version en date ne signifie pas pour autant que vous disposerez de toutes les fonctionnalités ! Et pour en comprendre le pourquoi du comment, nous vous invitons à lire notre article dédié.

