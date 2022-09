Meta va acquérir Lofelt, une entreprise spécialisée dans l'haptique

L'acquisition a été découverte par le Wall Street Journal. La firme de Zuckerberg s'apprête à racheter Lofelt, société allemande spécialisée dans la perception du corps dans l'environnement (appelée plus communément haptique). Cette technologie permettrait de palier le manque de sensations physiques que nous expérimentons tous dans la réalité virtuelle, autrement dit la sensation de pouvoir tenir « réellement un objet » et par extension ressentir les impacts de balles, sentir la pluie tomber sur soi, etc.

Lofelt a développé des outils logiciels permettant aux développeurs d'intégrer des éléments haptiques de haute qualité dans leurs applications, qu'il s'agisse de jeux mobiles, de consoles ou de VR. L'une des principales caractéristiques de son produit phare, Lofelt Studio, est la restitution haptique de fichiers audio. À titre d'exemple, il est possible de ressentir les vibrations de la conduite d'une voiture à partir du fichier sonore du bruit du moteur. La société n'en est pas à son premier coup d'essai, car celle-ci avait également travaillé sur un bracelet haptique en 2017, un subwoofer portable appelé Basslet.

L'expérience de Lofelt avec le bracelet Basslet pourrait s'avérer utile pour les ambitions de Meta en matière d'immersion. Avec le prototype Tactile And Squeeze Bracelet Interface (TASBI), Meta a expérimenté la substitution sensorielle - en trompant votre cerveau pour qu'il interprète le retour haptique sur le poignet comme provenant de votre doigt en le faisant correspondre à des stimuli visuels simultanés appropriés. Basslet, présenté comme un « subwoofer pour votre poignet », n'a pas décollé en tant que produit, mais la technologie brevetée du moteur LoSound qui le sous-tend pourrait permettre une haptique avec plus de punch que les actionneurs concurrents (Bassme pour ne citer que le plus connu).

Basslet n'a toutefois pas été le centre d'intérêt de la société pendant cinq ans. Celle-ci s'est récemment concentrée sur ses outils de développement, ce qui est probablement la raison principale de l'acquisition par Meta. Ce dernier propose actuellement un SDK nommé Interaction permettant aux développeurs d'ajouter facilement des interactions manuelles de haute qualité (comme la prise d'objets) aux applications VR, et ce sans avoir à réinventer la roue. La firme de Zuckerberg envisage peut-être d'utiliser la technologie de Lofelt pour lancer également un SDK haptique ou d'intégrer des outils haptiques dans le SDK Interaction existant.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.