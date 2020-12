Bassme+ : rencontre LIVE avec le co-fondateur de Bassme ce soir à 18 heures sur notre chaîne YouTube

Les Français de Bassme ont remporté de nombreux prix au CES de l'année dernière et leur société a été classée troisième « Startup française à suivre » du salon par le magazine américain Forbes. Le caisson de basses portatif Bassme+ est leur fer de lance actuel. Une fois disposé sur notre poitrine, il apporte une profondeur haptique aux musiques, films ou encore jeux vidéo grâce à son système d’ondes sonores et de vibrations.

Nous sommes en cours de test du Bassme+ et nos premières impressions sont plutôt bonnes. Sans être aussi immersif et cher qu'un gilet haptique complet, les sensations offertes par cet appareil sont suprenantes et efficaces. Il se connecte à tous les appareils qui ont une sortie jack ou blutooth et il est facilement transportable. Nos premiers essais ont été faits avec Pistol Whip sur l'Oculus Quest 2. Il faut bien reconnaître que les sensations haptiques lors des tirs ajoutées à l'immersion offerte par la réalité virtuelle donnent une autre dimension au jeu. Notre test complet ne va d'ailleurs pas tarder à arriver.

Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette société française dont le produit estampillé « Made in France » a réussie à se faire remarquer dans le plus grand salon mondial de la technologie. C'est avec Raphaël Guichard, cofondateur de la société que nous allons en parler, aujourd'hui à 18 heures, sur notre chaîne Youtube. Nous y découvrirons l'histoire de Bassme, le Bassme+, nos impressions sur celui-ci, ce que nous prépare la société pour l'avenir et vous pourrez, bien sûr, lui poser vos questions via le chat.

Le Bassme+ est disponible en plusieurs coloris sur le site officiel et même en pack Duo pour les amoureux. Il est aussi disponible en classic edition, chez notre partenaire Boulanger.