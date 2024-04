MudRunner VR : la boue va s'inviter sur les Meta Quest

Saber Interactive a déjà développé Spintires: MudRunner, SnowRunner et Expeditions: A MudRunner Game tout récemment, mais le studio en veut encore. Il vient d'annoncer cette semaine MudRunner VR, un épisode en réalité virtuelle déjà attendu sur les casques Meta Quest.

Le principe sera toujours le même, il faudra conduire des véhicules tout-terrain sur des routes accidentées et souvent boueuses, mais en VR cette fois. Voici une présentation de MudRunner VR :

L'expérience ultime de tout-terrain en réalité virtuelle - Pour la première fois, affrontez des conditions météorologiques et des terrains difficiles dans une réalité virtuelle totalement immersive ! Affrontez la boue traîtresse, les rivières sauvages, les chemins rocailleux et bien plus encore, pour atteindre vos objectifs.

8 véhicules tout-terrain uniques - Variez votre style de jeu en prenant place à bord de 8 véhicules uniques, chacun avec des caractéristiques distinctes, comprenant des véhicules à plateau, des modules de réparation, des grumiers et bien plus encore !

Explorez des environnements immersifs - Partez à l'aventure dans de vastes paysages en mode histoire ou en mode libre et découvrez de nouveaux environnements à travers des conditions extrêmes et imprévisibles.

Interagissez avec le cockpit de votre véhicule - Utilisez à bon escient votre tablette, le levier de vitesse, les essuie-glaces et bien plus encore pour vous aider dans vos missions.