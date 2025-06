Lumines Arise : la célèbre licence de puzzle va revenir éveiller nos sens sur écrans plats et en VR

En guise d'ouverture du State of Play diffusé la semaine dernière, nous avons pu découvrir le prochain jeu de Enhance Games, l'éditeur de Tetris Effect: Connected, Humanity et Lumines Remastered. Il s'agira d'une nouvelle expérience mêlant puzzle et synesthésie développée par le studio en collaboration avec Monstars s'inscrivant dans cette dernière licence de Tetsuya Mizuguchi, Lumines Arise. Les bases seront donc reprises, avec toute une dimension visuelle servant à totalement nous immerger dans le jeu, surtout qu'il sera disponible sur PSVR 2 en plus d'être simplement jouable sur PS5 et PC (Steam). Bon, ce n'est sans doute qu'une question de goûts ou l'effet de la vidéo, mais à trop ajouter d'effets, la lisibilité de l'action semble en pâtir...

Le directeur Takashi Ishihara a pris la parole sur le PlayStation Blog pour décrire ce projet et en expliquer le gameplay :

La vie est rythmique. Elle pulse. En tant qu'êtes vivants, nous avons des hauts et des bas. Parfois, nous les ressentons en même temps, parfois à des moments séparés. Les jeux possèdent le pouvoir de puiser directement au cœur de ce rythme et de stimuler tous nos sens pour nous plonger dans un état de flux. Autour de nous, tout disparaît, et nous nous voyons alors précipités dans le monde du jeu. Lorsqu'une telle expérience se produit, c'est ni plus ni moins une sensation magique qui peut éveiller de puissantes émotions en notre for intérieur.

Et ce genre de sensations, vous en serez submergé avec Lumines Arise, un tout nouvel opus de la série acclamée par la critique, qui a vu le jour sur PlayStation Portable il y a 20 ans (disponible sous le titre Lumines Remastered sur PS4). Lumines est de retour, et pour tous les joueurs qui sont fans depuis l'original, j'espère que vous attendrez ce nouveau chapitre avec impatience. Il a été développé de A à Z pour repousser la synergie de l'audio, des visuels et du gameplay au-delà de tous les titres précédents de la franchise.

Lancez-vous dans un périple foisonnant de son et lumière

Lumines Arise sur PlayStation 5 avec prise en charge (facultative) du PSVR 2 est bien plus qu'un puzzle-game ordinaire, notre objectif est de frapper là où ça compte : à l'épicentre de vos émotions. Lorsque débute le premier niveau (comme vous avez pu l'entrevoir dans la bande-annonce de présentation d'aujourd'hui), vous émergez des ténèbres. Et chaque escale au cours du périple de plus de 30 niveaux évoque une réponse émotionnelle distincte et complexe. Jungles luxuriantes, océans foisonnants de vie, serpents qui s'apprêtent à frapper, frontières électroniques telles que les rues bondées de Tokyo, l'étendue infinie de l'espace... Préparez-vous à vivre une virée épique sublimée par des éclats visuels qui incitent à la synesthésie.

Mécanique simple, profondeurs insoupçonnées

Tout commence par une mécanique de puzzle-game apparemment simplissime. Si vous n'avez jamais joué à Lumines, voici à quoi ressemble le gameplay : vous faites pivoter et vous positionnez toute une variété de blocs 2×2 composés de deux couleurs. L'objectif est de former des carrés de couleur/motif identique. La ligne temporelle balaye l'aire de jeu au rythme d'une bande-son explosive, et supprime tous les carrés complets se trouvant sur sa trajectoire. Avec cette mécanique, vous n'avez pas le temps de vous reposer sur vos lauriers ! Vous devez créer des carrés tous azimuts et y ajouter d'autres blocs afin de former des quadrilatères de plus en plus gigantesques. C'est le seul moyen de réaliser des combos et de booster votre score.

Vous créez des combos à vitesse grand V, sans jamais perdre de vue le mouvement perpétuel de la ligne temporelle. Les vibrations de la manette DualSense résonnent dans vos mains. La musique rayonne entre vos oreilles pendant que l'arrière-plan, chatoyant et dynamique, vous attire irrésistiblement. C'est à cet instant précis que vous entrez dans un état de flux, où le monde autour de vous s'estompe pour disparaître complètement. Votre pouls s'accélère, mais vous retenez votre respiration.

Place au Burst

Et maintenant, passons aux choses sérieuses ! Une toute nouvelle fonctionnalité vient étoffer le gameplay fondamental de Lumines : Burst. Au fur et à mesure de la partie, vous chargez une jauge affichée au sommet de la ligne temporelle. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur une gâchette. Le Burst s'activera et le carré que vous aurez formé sur l'aire de jeu se verrouillera. Ajoutez-y alors un maximum de blocs avant la fin du temps imparti. Regardez ensuite les combos vider l'écran et décupler votre score lorsque le Burst prend fin et que la ligne temporelle recommence à supprimer cette couleur. Éliminez suffisamment de carrés pour atteindre le quota du niveau, et vous serez propulsé vers l'environnement suivant.

Les avatars font également leur comeback. Personnalisez le vôtre à partir du plus grand catalogue de designs que la série ait jamais proposé... et nous en ajouterons davantage petit à petit, alors restez à l'affût des futures mises à jour. C'est le moyen idéal pour vous exprimer et mettre en avant votre personnalité lorsque vous vous lancez dans votre périple virtuel.

Un festin pour les oreilles... et les yeux

Dans le trailer de présentation, vous avez eu droit à un aperçu de la nouvelle bande-son phénoménale de Lumines Arise. Si vous l'avez trouvée à votre goût, « Only Human » est disponible sur Bandcamp pour l'écouter « de plus près », et sera également prochainement disponible sur les autres plateformes de streaming. Arise propose une musique inédite composée par Hydelic qui a signé la bande originale primée de Tetris Effect: Connected. Et comme avec ce jeu, toutes vos actions produisent un effet sur le paysage sonore.

Oh, mais ce n'est pas tout

Restez à l'affût d'infos supplémentaires au sujet d'une démo plus tard cet été... D'ailleurs, il n'est pas impossible que vous ressentiez même l'envie d'y jouer avec des amis...

Maintenant que vous avez vu Lumines Arise et que vous en savez plus au sujet de cet ovni vidéoludique, j'espère que vous serez d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas d'un simple puzzle-game. C'est une expérience de son et lumière qui vous bouleversera comme aucune autre. Nous vous réservons encore de nombreuses surprises que nous dévoilerons progressivement d'ici l'automne, saison qui marquera le lancement de Lumines Arise.