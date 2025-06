Super Meat Boy 3D : la licence va prendre une nouvelle dimension, mais gardera tout son charme et sa difficulté

Certaines productions sont des références sur la scène indépendante, connues par de nombreux joueurs à travers le monde. Meat Boy est clairement l'un d'eux, créé par Edmund McMillen et Tommy Refenes en 2008 sous la forme d'un jeu flash, qui a ensuite donné naissance à Super Meat Boy en 2010, le début d'une longue carrière pour le créateur de The Binding of Isaac, tandis que la Team Meat a ensuite récidivé avec Super Meat Boy Forever en 2020 puis Dr Fetus Mean Meat Machine en 2023 dans un genre totalement différent. Et ce n'est pas terminé, car la prochaine évolution de la licence vient d'être dévoilée durant le Xbox Games Showcase et changera clairement la manière d'appréhender les niveaux ultra mortels concoctés par les développeurs puisqu'ils seront... en 3D !

Baptisé tout simplement Super Meat Boy 3D, ce jeu de plateforme sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store) au début de l'année 2026. Sa première bande-annonce y va de sa petite référence à Super Mario avec une cinématique évidemment familière, avant de nous montrer du gameplay bien sanglant qui met l'eau à la bouche.

Super Meat Boy 3D est un jeu de plateformes coriace où vous incarnez un cube de viande animé qui tente de sauver sa petite amie (faite de bandages) d'un fœtus maléfique dans un bocal, vêtu d'un smoking, et ce, EN 3D ! Notre héros charnu sautera des murs, par-dessus des mers de scies circulaires, à travers des grottes en ruine et des flaques de vieux déchets, sacrifiant son propre bien-être pour sauver sa demoiselle en détresse, et ce, EN 3D. Super Meat Boy 3D reprend la difficulté à l'ancienne des titres rétro classiques que nous connaissons et apprécions tous, et la simplifie pour en faire un jeu de plateformes simple et direct, sans chichis. Passant d'une difficulté difficile à une difficulté déchirante, Meat Boy affrontera des forêts luxuriantes (mais aussi en feu), de vastes décharges remplies de déchets humains et des forges high-tech produisant les pièges qui le tueront inévitablement, encore et encore, et ce, EN 3D ! Et comme si ces nombreux niveaux ne suffisaient pas, nous avons aussi des combats de boss épiques et des tonnes de secrets à débloquer, et ce, EN 3D ! Caractéristiques principales Un jeu de plateformes d'action précis et coriace.

Des niveaux brutaux, mais justes, conçus pour vous briser.

Des combats de boss.

Des niveaux de Dark World si difficiles que vous hurlerez sous la pluie à un arrêt de bus.

Une bande-son qui a été décrite par un employé de Guitar Center comme « Hé, soit on achète les guitares, soit on se barre. On va appeler la police, sérieusement. »

3D.

